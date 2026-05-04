Todo definido para Boca: se confirmó su rival de octavos de final en el Torneo Apertura

El misterio llegó a su fin y las calculadoras ya pueden guardarse en el cajón. Con la fase regular del Torneo Apertura sin chances de recibir modificaciones de impacto, quedaron delineados los cruces de octavos de final de los Playoffs. Y bajo ese contexto, Boca finalmente conoció a su adversario: Huracán.

Para asegurarse la llave, el Xeneize debió esperar al desenlace de la fecha este lunes. Si bien tenía el segundo puesto de la Zona A casi abrochado, Vélez necesitaba golear a Newell’s por siete tantos para desplazarlo. Finalmente, el Fortín igualó 1-1 en Liniers y permitió que Boca se afiance como escolta del líder Estudiantes, para así chocar con el séptimo del grupo B, puesto del que se adueñó el Globo de Parque Patricios.

Aunque todavía resta establecerse el horario del encuentro, la Liga Profesional confirmó que el cruce se disputará el próximo sábado en La Bombonera desde la 19. Ese mismo día tendrán lugar los otros choques de ese lado del cuadro, mientras que el resto de compromisos se llevarán a cabo durante el domingo.

Además, quedó confirmado el cronograma hasta el final del torneo. De esta manera, en Boca ya saben cuáles serán sus pasos a seguir en caso de vencer a Huracán: todos los ganadores del sábado disputarán los cuartos de final el día martes, mientras que los vencedores del domingo lo harán el miércoles. En el caso del Xeneize, podría enfrentarse con el ganador del duelo entre Argentinos Juniors y Lanús. Por su parte, la final está programada para el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Huracán visitará La Bombonera para enfrentar a Boca en los Playoffs (Getty Images).

En cuanto al duelo que se avecina para el equipo de Claudio Úbeda, el presente del Globo expone cierta irregularidad en los números: cerró la primera etapa del torneo con un saldo de cinco victorias, siete empates y cuatro derrotas. El tema es que arrastra tres partidos al hilo sin ganar (dos igualdades y una caída), datando su último triunfo del 12 de abril, cuando superó 3-1 a Rosario Central.

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Cómo quedaron los cruces de Playoffs

Lado izquierdo del cuadro

Estudiantes – Racing

Argentinos Juniors – Independiente

River – San Lorenzo

Vélez – Gimnasia LP

Lado derecho del cuadro

Independiente Rivadavia – Unión

Talleres – Belgrano

Boca – Huracán

Rosario Central – Lanús

Datos clave

Boca enfrentará a Huracán el próximo sábado en La Bombonera por los octavos de final.

enfrentará a el próximo sábado en por los octavos de final. El equipo xeneize clasificó como escolta de la Zona A tras el empate de Vélez .

tras el empate de . La final del torneo se disputará el 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes.