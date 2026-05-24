Ambos fueron titulares y determinantes para quedarse con la Copa de Rusia. Con la camiseta del Millonario jugaron más de 100 partidos cada uno.

Mientras el Mundo River sufre por la caída del equipo de Eduardo Coudet ante Belgrano en la final del Torneo Apertura 2026, dos jugadores con pasado en el club gritaron campeón: Pablo Solari y Esequiel Barco. Ambos juegan en Spartak de Moscú y conquistaron juntos la Copa de Rusia.

Los dos argentinos se impusieron ante el Krasnodar de Lucas Olaza, Giovanni González, Jhon Córdoba y compañía. El marcador final fue 1 a 1, donde Solari anotó para los tuyos. El ex Colo Colo apareció solo en el área chica para empujar el balón al fondo de la red.

En la definición por penales, Barco marcó el cuarto de los de la capital rusa para la consagración. Luego de la primera atajada de su arquero, el ex Independiente marcó el 4-3 con un remate a colocar al palo derecho. Luego, el golero contuvo otro remate para gritar campeón.

Spartak Moscú se quedó con la Copa de Rusia luego de eliminar a Lokomotiv Moscú, Dinamo Moscú, Zenit, CSKA Moscú y Krasnodar. Una victoria clave en el cierre de la temporada, teniendo en cuenta que se ubica cuarto en la Liga Premier de Rusia.

Los números de Esequiel Barco y Pablo Solari con la camiseta de River

Esequiel Barco jugó un total de 127 partidos de caracter oficial con la camiseta de River, entre enero de 2022 y julio de 2024. Su saldo es de 17 goles y 19 asistencias con la institución, que es la que más veces representó en su carrera. Allí ganó un total de tres títulos.

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Por su parte, Pablo Solari vistió la banda roja entre mediados de 2022 y principios de 2025. Sus números dicen que anotó en 30 oportunidades (Superclásico ante Boca incluido) y asistió en otras 17. Al igual que su actual compañero, ganó tres trofeos.

Juntos Solari y Barco conquistaron la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024. Todo bajo las órdenes de Martín Demichelis.

En síntesis

Pablo Solari y Esequiel Barco ganaron la Copa de Rusia con Spartak Moscú.

ganaron la Copa de Rusia con Spartak Moscú. Spartak Moscú y Krasnodar empataron 1 a 1 con un gol de Pablo Solari.

empataron 1 a 1 con un gol de Pablo Solari. Esequiel Barco anotó el cuarto penal en la victoria 4-3 del Spartak Moscú.