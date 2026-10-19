Arruabarrena puso en duda la presencia de Paredes en Boca ante Vasco da Gama por Copa Sudamericana: “Hay un riesgo”

El DT del Xeneize habló con los medios y se refirió a la lesión de su capitán.

Previo al partido contra Vasco da Gama por la revancha de la semifinal de la Copa Conmebol Sudamericana, el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, habló con los medios en zona mixta, en donde tocó distintos temas, como la necesidad de dar vuelta la serie y la recuperación de Leandro Paredes.

“Paredes está trabajando casi a la par del grupo. Obviamente que los plazos no son los que pensamos en principio y está bien. Vamos a ver en estas horas que quedan cómo vamos a formar. No voy a dar ningún tipo de explicación ni de nombres. Está bien, quiere estar, pero también hay un riesgo. El grupo está bien, trabajamos bien, en un complejo muy bueno”, dijo sobre la lesión de su capitán.

"ÉL QUIERE ESTAR , PERO HAY UN RIESGO". Arruabarrena se refirió a la posible presencia de Leandro Paredes en la revancha ante Vasco da Gama.



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Siguiendo por la misma línea, comentó sobre los tiempos de recuperación del volante: “No sé si se quemaron los libros. Es Leandro. Trataré de pensar en lo que más nos conviene deportivamente y esperar que el equipo pueda pasar la eliminatoria para llegar a la final”.

Y agregó sobre las lesiones de Sebastián Villa y Alan Velasco: “Villa y Velasco están muy bien, trabajan hace días con el grupo. Leandro está trabajando bien, repito, los tiempos no son los que pensábamos que íbamos a tener y tampoco me gusta arriesgar. Vamos a ver”.

El plan del partido

Otro de los temas que tocó el entrenador fue respecto a cómo planificará el partido. “Tenemos que tratar de hacer un partido largo y habrá momentos para defender, para atacar. No vamos a salir a volvernos locos de entrada y hay una cuestión de lo que uno puede imaginar, de juego aéreo, de distancias en el medio, de un montón de situaciones que hay que tratar de preparar”, inició.

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“Pasan por cuestiones físicas, cuestiones tácticas. Tenemos una idea, pero faltan pocas horas y seguramente que lo vamos a definir en este tiempo que nos queda hasta el inicio del partido”, sumó respecto a las dudas en el equipo titular, ya que aún no lo confirmó.

Y cerró: “El mensaje es tratar de arrancar ganando. Han demostrado tener carácter y saber llevar los momentos. A mí me gusta siempre arrancar ganando y esperemos mañana mejorar lo que hicimos en casa, sobre todo en el primer tiempo, para ganar los duelos ofensivos y defensivos. Ya aburrimos a la gente con declaraciones, son pequeños detalles, marcar cuando estamos en ataque, no distraernos ni entrar en provocaciones. Todo lo que necesita un equipo llegando a esta instancia”.

Datos clave

Rodolfo Arruabarrena analizó la revancha entre Boca y Vasco da Gama en semifinales.

analizó la revancha entre Boca y Vasco da Gama en semifinales. Leandro Paredes entrena a la par del grupo tras avanzar en su recuperación.

entrena a la par del grupo tras avanzar en su recuperación. Sebastián Villa y Alan Velasco están recuperados y entrenan junto a sus compañeros.