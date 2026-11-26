Se viene la penúltima fecha de la actual temporada de la Fórmula 1, ya con el campeonato de pilotos definido y también con el de constructores resuelto. Se viene un circuito que estuvo en la mira a lo largo de toda la temporada por la guerra de Medio Oriente, pero finalmente La Máxima llegará este fin de semana a Lusail, en Qatar.

En ese contexto, tanto Alpine como Franco Colapinto van a tratar de traer el momento construido en Las Vegas para seguir sumando puntos, para seguir metiéndose en el Top Ten y para pelear lo más adelante posible. Pero la realidad es que el escenario es mucho más complicado, por lo que se viene un fin de semana complejo para Colapinto.

Es que, así como hablábamos hace una semana de que Las Vegas era un circuito que se adaptaba muy bien a las características del Alpine, hay que indicar que Qatar es todo lo contrario, porque tiene prácticamente todo lo que al Alpine le duele, lo que al Alpine le cuesta.

Es decir, neumáticos muy duros, con mucha carga lateral, con mucha presión para subir la temperatura y, además, un circuito que no te permite errores porque está rodeado de grava. Y, si te equivocás, terminás afuera de la pista y también de la carrera. Así que será difícil y complicado.

La buena: a diferencia del año pasado, no va a haber carrera Sprint. Y Alpine ha mostrado, a lo largo de toda la temporada, una buena capacidad para evolucionar el auto, principalmente, de viernes a sábado. Habrá tres tandas de entrenamiento, sin posibilidad de lluvia. Y habrá que ser pacientes con el fin de semana de Alpine, porque va a tener que trabajar y probar muchas cosas para llegar con un buen auto al domingo.

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¿Por qué es tan difícil este circuito para Alpine? Porque es un auto muy rígido, que le cuesta mucho el tema de la temperatura de los neumáticos. El neumático tiene una ventana de rendimiento máximo muy pequeña y, si lo calentás mucho, el auto tiene problemas. Si te pasás, que es el problema que mayormente tiene Alpine, te cuesta la tracción, te cuesta la degradación, perdés el neumático muy rápido y empieza a cargarse de suciedad.

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¿Está todo perdido? No, ni por casualidad. Alpine tiene la posibilidad de trabajar, de mejorar, de ir encontrando la puesta a punto. Creo que es una gran oportunidad de seguir trabajando sobre un problema que ha sido el tema a lo largo de todo el año. Todos los autos tienen un problema, todos los autos tienen un punto débil y un punto fuerte, y este es el punto débil del auto de Alpine. Entonces, Colapinto y Gasly tendrán que trabajar para encontrar soluciones.

De todas maneras, si hay algo que tiene Alpine para este fin de semana, con Colapinto como claro ejemplo, es la confianza. Vienen de una gran carrera. El equipo presentó dos realmente buenos en Las Vegas y además ejecutó una buena carrera. Por eso, Alpine viene con la confianza de haber diagramado el tercer fin de semana de mayor cantidad de puntos colectivos en su historia.

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Bajo esa órbita, Alpine llega a Las Vegas con la expectativa de ver si puede ir a la última carrera de la temporada, en Abu Dabi, con posibilidades reales de pelearle a Racing Bulls por ese quinto lugar. Parece lejano, pero nada es imposible en el automovilismo porque hay situaciones de pista y de carrera que pasan todo el tiempo.