Por qué no ataja Dibu Martínez hoy en Argentina vs. Uruguay por el amistoso internacional

El arquero de la Albiceleste es baja en el enfrentamiento contra la Celeste en La Bombonera. Conocé el motivo.

Este viernes por la noche, la Selección Argentina recibe a Uruguay por un amistoso internacional en esta nueva fecha FIFA. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a las 20 horas y cuenta con el arbitraje del brasileño Flávio Rodrigues de Souza. Sin embargo, lo más llamativo es que no ataja Emiliano Martínez.

Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que Dibu no atajará contra la Celeste. Esta novedad está ligada a que está transitando su rehabilitación luego de haber sido intervenido quirúrgicamente por una lesión ósea que lo obligó a operarse. Por ese motivo, el arquero del combinado nacional sigue realizando trabajos para continuar con su pertinente recuperación.

Cabe recordar que el guardameta salió a cortar un centro y chocó con Jarrad Branthwaite, en el enfrentamiento entre Chelsea y Everton por una jornada de la Premier League. Tras quedar inmóvil sobre el césped, los médicos ingresaron rápidamente, lo sacaron en camilla, se fue en ambulancia y quedó internado. Luego, se confirmó que debía pasar por el quirófano.

Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que Dibu fue visto haciendo trabajos de fuerza, lo que deja en evidencia que los plazos se están cumpliendo y avanza de forma positiva para volver a las canchas en las próximas semanas. De esta manera, Martínez seguirá en el gimnasio mientras luego complementará con algunos ejercicios sobre el campo de juego.

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La formación de Argentina vs. Uruguay

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Alvarez y Gianluca Prestianni.