Así juega Lautaro Bianco, la joya de Boca que aparece en el radar tras la lesión de Tomás Aranda

El volante de 19 años será una de las variantes a disposición para Arruabarrena para la ofensiva de su equipo.

La lesión de Tomás Aranda generó dolor de cabeza en el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena y en el mundo Boca debido a que el DT deberá definir quién será su reemplazante para lo que queda de semestre, en el que el plantel tendrá triple competencia.

En este sentido, uno de los que aparece para pelear por el lugar del volante ofensivo es Lautaro Bianco, el mediocampista ofensivo de 19 años que se desempeña en la Reserva y que casualmente era el suplente de Aranda durante el recorrido en las divisiones inferiores del club.

Si bien juega en la misma posición, Bianco tiene características distintas, por lo que puede ofrecerle una posibilidad como volante ofensivo. Con 19 años y contrato hasta 2029, podría tener su debut en el primer equipo en los próximos partidos del equipo a lo largo del Torneo Clausura.

Ante esta lesión de Aranda, Bianco será titular frente a Estudiantes de La Plata en Reserva y a partir del próximo jueves se sumará al plantel profesional para ser tenido en cuenta por Arruabarrena y pelear por meterse en la lista de convocados del compromiso contra Lanús.

Cómo juega Lautaro Bianco

Tal como lo confesó en una entrevista con el Canal de Boca, Bianco se destaca por su velocidad y uno contra uno ante los defensores rivales. Generalmente juega por la banda izquierda, pero también puede hacerlo suelto detrás del nueve o bien por el costado derecho del ataque.

Además de esto, cuenta con una buena pegada con su pie derecho, a tal punto que en la Reserva suele hacerse cargo de las ejecuciones de la pelota parada en ofensiva. Esta característica también le permitió convertir goles de media o larga distancia en sus últimos partidos.

Publicidad

Por otro lado, mejoró en su juego aéreo. Con 1,84 de altura, Bianco también se impone a la hora de saltar a cabecear para convertirse en un mediocampista llegador para aportarle gol a su equipo. En esta temporada ya convirtió dos tantos en 15 partidos disputados con la Reserva.

Datos claves