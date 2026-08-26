¿Boca puede buscar un refuerzo por la lesión de Tomás Aranda?

El 10 del equipo se fracturó en el entrenamiento y deberá ser operado. Qué dice el reglamento.

Tomás Aranda sufrió una durísima lesión que lo marginará de las canchas por un tiempo. El 10 de Boca sufrió una fractura en el peroné de la pierna derecha en el entrenamiento del miércoles y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente, para luego iniciar una larga recuperación.

En los últimos tiempos, en donde el porcentaje de lesiones de gravedad fue en alza en el fútbol argentino, varios equipos tuvieron la posibilidad de salir al mercado de pases ante episodios similares, aún con el mercado cerrado. El panorama con el Xeneize no es muy diferente.

Qué dice el reglamento sobre la chance de que Boca busque un refuerzo

Pese a que el libro de pases se encuentra cerrado, Boca podría buscar un refuerzo por la lesión de Tomás Aranda. El reglamento de la Liga Profesional indica que los clubes pueden solicitar una autorización a la AFA para incorporar cuando el futbolista lastimado tiene un mínimo de cuatro meses de recuperación.

En principio, el 10 de Boca tendrá para 120 días fuera de las canchas, lo que le permitiría al elenco de la Ribera salir a buscar a otro jugador. Sin ir más lejos, Racing fichó a Matías Pérez como reemplazo de Marco Di Cesare, que sufrió la misma lesión que el juvenil del Xeneize.

Horas atrás, Unión le pidió permiso a la AFA por la reciente lesión de Lautaro Vargas. El caso del jugador del Tatengue fue más grave, ya que se trata de una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda.

Quiénes pueden reemplazar a Aranda en Boca

Dentro del plantel de Boca, Rodolfo Arruabarrena cuenta con jugadores de distintas características, aunque ninguno con las de Tomás Aranda. El Vasco podría sumar a otros jugadores ofensivos como Sebastián Villa o Alan Velasco. Otra alternativa sería sumar mediocampistas como Kevin Zenón o Tomás Belmonte.

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