Se define la salida de Kevin Castaño de River: fue ofrecido a dos equipos mexicanos

A principios de 2025, el Millonario desembolsó 14 millones de dólares por el colombiano de 25 años que solo jugó 220 minutos en el año.

Kevin Castaño es uno de los tantos futbolistas que ya saben que no serán tenidos en cuenta en River y que deben buscar una salida de forma inmediata. En ese sentido, este mercado de pases es el apuntado para que consiga una oferta y deje de estar bajo la órbita de Eduardo Coudet, que está llevando a cabo una enorme renovación del plantel de cara al segundo semestre.

Cabe recordar que es parte de los jugadores marginados que no van a pertenecer al equipo de ahora en más, a tal punto que el club lo consideró transferible. No conforme con eso, el Chacho no lo incluyó para la pretemporada llevada a cabo en España, por lo que el colombiano quedó totalmente relegado y todos los caminos apuntan a emigrar.

Kevin Castaño, mediocampista colombiano de River. (Getty Images)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Castaño fue ofrecido en Tigres UANL. Debido a que debe buscar una salida inmediatamente, el agente le acercó la posibilidad al conjunto mexicano para contar con el mediocampista de cara al futuro. Sin embargo, vale aclarar que no sería dentro de la negociación por Ángel Correa, que todavía no tuvo un desenlace final.

El agente del futbolista considera México un buen destino para que relance su carrera a los 25 años, por lo que también se contactó con otro equipo, ante la chance de que la institución no esté convencida de incorporar al colombiano en este momento. Esto se debe a que, además del elenco ya mencionado, presentó la misma oportunidad a América de México.

Kevin Castaño, mediocampista colombiano de River. (Getty Images)

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Un dato importante a tener en cuenta es que solamente jugó 7 partidos en el año. La cifra es aún más preocupante si se hila fino en la estadística: un total de 220 minutos, que se dividen en 5 encuentros del Torneo Apertura y otros 2 por la Copa Sudamericana. Eso sí, no que no cabe ninguna duda es que no volverá a jugar en River bajo la conducción de Coudet.

El oriundo de Itagüí arribó al Millonario a principios de 2025 cuando, aún con Marcelo Gallardo a cargo del plantel profesional, River desembolsó 14 millones de dólares por Castaño. Apenas 18 meses más tarde y según el sitio especializado Transfermarkt, el mediocampista tiene un valor actual de 5 millones de euros y debe buscar una salida urgente.

Kevin Castaño, en el Mundial 2026 con Colombia. (Getty Images)