A dos días del inicio de la Liga MX, el equipo regiomontano anunció su primer refuerzo y hubo novedades importantes respecto al futuro de Correa.

Con River insistiendo en el intento de concretar el fichaje de Ángel Correa, los Tigres de la UANL demostraron que están mucho más interesados en seguir jerarquizando el plantel que conduce Guido Pizarro que en desprenderse de uno de sus mejores futbolistas.

Sobre la noche de este martes, el club regiomontano terminó de confirmar el arribo de Alan Franco como refuerzo, defensor argentino de 29 años que llegó procedente del Sao Paulo de Brasil, club en el que permaneció tres temporadas tras un paso por el Atlanta United en la MLS.

No es un detalle menor que el jugador surgido de Independiente había sido ofrecido a Boca semanas atrás. Pero aunque se dijo que era del interés de Juan Román Riquelme para reforzar la zaga central, terminó decantándose por el fútbol mexicano.

Se espera que Alan Franco aterrice en la ciudad de Monterrey este miércoles, para someterse a los exámenes médicos de rutina y luego proceder a la firma del contrato que lo vinculará formalmente al club y quedar a disposición de Guido Pizarro en los entrenamientos.

Alan Franco se suma a Tigres a dos días del inicio de la Liga MX.

¿Qué pasa con Correa?

Como contrapunto al primer refuerzo cerrado por Tigres, Ángel Correa inició la semana entrenándose al margen del plantel y no sería tenido en cuenta para el partido que este jueves marcará el debut del equipo en el Apertura 2026 de la Liga MX ante Tijuana.

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Según avanzó Multimedios Deportes, la salida del campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar está cada vez más cerca debido a que River se acercó con su última propuesta a la cifra que la dirigencia estimó para su venta, cercana a los 16 millones de dólares.

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