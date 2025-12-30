Barracas Central quiere a Norberto Briasco y Juan Ramírez para jugar la Copa Sudamericana y Boca ya le dio una respuesta

Luego de una temporada histórica en la que logró la clasificación a la Copa Conmebol Sudamericana por primera vez, Barracas Central salió al mercado de pases en búsqueda de refuerzos para el plantel comandado por Rubén Darío Insua para disputar la doble competencia.

En este sentido, el Guapo anunció la llegada del portorriqueño Wilfredo Rivera, y ahora quiere cerrar a dos futbolista de Boca que regresaron de sus préstamos, pero que no serán tenidos en cuenta por el entrenador Claudio Úbeda, quien fue ratificado en su cargo para el próximo año.

Según pudo saber Bolavip, Barracas Central quiere incorporar a Juan Ramírez, quien viene de ser campeón de la Copa Sudamericana con Lanús y a Norberto Briasco, que estuvo cedido a préstamo durante los últimos 18 meses en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Ante este interés, el Guapo ya inició las primeras gestiones formales para conocer la situación de los futbolistas. Desde el Xeneize le respondieron que no serán tenidos en cuenta, por lo que si la oferta es convincente, no tendrán problemas en desprenderse de los jugadores.

Tras ser ratificado en su puesto para la temporada 2026, ya que tiene contrato hasta junio de ese año, el entrenador les notificó tanto a Briasco como a Ramírez que no serán tenidos en cuenta, por lo que tendrán que buscar ofertas para salir nuevamente en búsqueda de minutos.

En cuanto a Ramírez, jugó 27 partidos en su cesión en Lanús durante la temporada 2025. Sin mayor participación como titular, fue considerado suplente para Pellegrino en la campaña de campeón de la Sudamericana. En estos compromisos, no marcó goles ni aportó asistencias.

Briasco, por su parte, estuvo los últimos 18 meses en Gimnasia de La Plata. En el Lobo no logró encontrar su mejor versión, a tal punto que en junio estuvo cerca de cortar el préstamo. En total disputó 30 encuentros, en los que convirtió un gol y recibió seis tarjetas amarillas.

