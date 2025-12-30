Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Barracas Central quiere a Norberto Briasco y Juan Ramírez para jugar la Copa Sudamericana y Boca ya le dio una respuesta

Luego de regresar de sus respectivos préstamos, los futbolistas que serán relegados por Úbeda, podrían marcharse nuevamente del club.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Norberto Briasco y Juan Ramírez con la camiseta de Boca.
© GettyNorberto Briasco y Juan Ramírez con la camiseta de Boca.

Luego de una temporada histórica en la que logró la clasificación a la Copa Conmebol Sudamericana por primera vez, Barracas Central salió al mercado de pases en búsqueda de refuerzos para el plantel comandado por Rubén Darío Insua para disputar la doble competencia. 

En este sentido, el Guapo anunció la llegada del portorriqueño Wilfredo Rivera, y ahora quiere cerrar a dos futbolista de Boca que regresaron de sus préstamos, pero que no serán tenidos en cuenta por el entrenador Claudio Úbeda, quien fue ratificado en su cargo para el próximo año. 

Según pudo saber Bolavip, Barracas Central quiere incorporar a Juan Ramírez, quien viene de ser campeón de la Copa Sudamericana con Lanús y a Norberto Briasco, que estuvo cedido a préstamo durante los últimos 18 meses en Gimnasia y Esgrima de La Plata. 

Ante este interés, el Guapo ya inició las primeras gestiones formales para conocer la situación de los futbolistas. Desde el Xeneize le respondieron que no serán tenidos en cuenta, por lo que si la oferta es convincente, no tendrán problemas en desprenderse de los jugadores. 

Tras ser ratificado en su puesto para la temporada 2026, ya que tiene contrato hasta junio de ese año, el entrenador les notificó tanto a Briasco como a Ramírez que no serán tenidos en cuenta, por lo que tendrán que buscar ofertas para salir nuevamente en búsqueda de minutos.

En cuanto a Ramírez, jugó 27 partidos en su cesión en Lanús durante la temporada 2025. Sin mayor participación como titular, fue considerado suplente para Pellegrino en la campaña de campeón de la Sudamericana. En estos compromisos, no marcó goles ni aportó asistencias.

Publicidad

Briasco, por su parte, estuvo los últimos 18 meses en Gimnasia de La Plata. En el Lobo no logró encontrar su mejor versión, a tal punto que en junio estuvo cerca de cortar el préstamo. En total disputó 30 encuentros, en los que convirtió un gol y recibió seis tarjetas amarillas. 

Tras un 2025 difícil, Alan Velasco resumió su primer año en Boca en cinco palabras

ver también

Tras un 2025 difícil, Alan Velasco resumió su primer año en Boca en cinco palabras

Datos claves 

  • Barracas Central inició gestiones por Juan Ramírez y Norberto Briasco, pases pertenecientes a Boca.
  • El entrenador Claudio Úbeda notificó que no tendrá en cuenta a los futbolistas para 2026.
  • Juan Ramírez disputó 27 partidos y fue campeón de la Copa Sudamericana 2025 con Lanús.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Riquelme confirmó a Úbeda como DT, pero creo que Boca se encamina hacia su cuarto año consecutivo sin títulos

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Boca hoy: los regresos para la semifinal ante Racing, Juan Ramírez termina su préstamo y más
Boca Juniors

Boca hoy: los regresos para la semifinal ante Racing, Juan Ramírez termina su préstamo y más

Boca lo pagó 3 millones, jugó casi 100 partidos y ahora regresará al club tras salir campeón de la Copa Sudamericana
Boca Juniors

Boca lo pagó 3 millones, jugó casi 100 partidos y ahora regresará al club tras salir campeón de la Copa Sudamericana

Los 6 ex Boca que regresarán a La Bombonera jugando para Lanús
Boca Juniors

Los 6 ex Boca que regresarán a La Bombonera jugando para Lanús

Los pilotos de la Fórmula 1 no eligieron a Lando Norris como el mejor del 2025 a pesar de haber ganado el campeonato
FÓRMULA 1

Los pilotos de la Fórmula 1 no eligieron a Lando Norris como el mejor del 2025 a pesar de haber ganado el campeonato

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo