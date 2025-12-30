Tras un 2025 difícil, Alan Velasco resumió su primer año en Boca en cinco palabras

El 2025 de Alan Velasco en Boca estuvo lejos de ser positivo. El ex Dallas no pudo hacer valer los 10 millones de dólares que el club pagó por él a principios de año y quedó en deuda desde lo futbolístico. El propio jugador lo reconoció en sus redes sociales.

El volante ofensivo realizó un posteo en su cuenta oficial de Instagram, despidiendo un intenso año en lo personal y lo profesional. Allí, el hombre surgido en Independiente resumió su 2025 en cinco palabras: “Una montaña rusa de emociones“.

“Por un lado, muy feliz de poder volver a Argentina y estar donde estoy; por el otro, me llenó de momentos de mucho aprendizaje, pero siempre con la gente que quiero a mi lado apoyándome incondicionalmente“, escribió el oriundo de la ciudad de Berazategui.

Para cerrar, Velasco se mostró con buenas sensaciones de cara al 2026: “Lo mejor siempre está por venir. Vamos por un gran año todos juntos“.

El 2025 de Velasco en Boca

Los primeros partidos de Alan Velasco en Boca fueron lo que se esperaba de un joven talentoso que venía de recuperarse de una larga lesión. Por desgracia para él, poco tiempo después de su debut, erró un penal clave ante Alianza Lima que dejó al equipo sin Copa Libertadores 2025.

El golpe anímico y una lesión le quitaron chances al 20 en ese primer semestre con Gago, que solo lo volvió a poner de entrada una vez. Luego, fue titular en dos de los tres partidos del interinato de Mariano Herrón, pero sin mostrar su mejor rendimiento dentro de la cancha.

Una de las primeras decisiones de Miguel Ángel Russo fue darle la titularidad en el Mundial de Clubes, en donde asistió a Miguel Merentiel en su inolvidable gol a Bayern Múnich. Con su rendimiento en alza, afianzado en el primer equipo y habiendo marcado por primera vez ante Independiente Rivadavia, una nueva lesión lo sacó de las canchas.

La vuelta de Alan a las canchas fue en el último juego del año ante Racing, donde fue protagonista del tan criticado ingreso en reemplazo de Exequiel Zeballos, un cambio que casi le cuesta el puesto a Claudio Úbeda.

