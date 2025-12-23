El mercado de pases continúa moviéndose en los diferentes equipos del fútbol argentino, y en las últimas horas, Barracas Central presentó formalmente el arribo de Wilfredo Rivera, su primer refuerzo para 2026, quien llegó procedente desde Academia Quintana.

Portorriqueño, de 22 años, y que se desempeña como delantero, formó parte del amistoso en el que la Selección Argentina aplastó, en octubre de 2025, a su seleccionado en un amistoso internacional. Incluso, fue uno de los futbolistas que cautivó al público argentino en dicho encuentro.

Tras formarse en Unión de Santa Fe, pasó a Orlando City y allí terminó de realizar las inferiores. Pero luego regresó a su tierra para ser uno de los goleadores históricos de los Reales. Cabe destacar que en el seleccionado que lidera Charlie Trout, ya suma 25 partidos, y anotó 5 goles y brindó 7 asistencias.

Se destaca por su velocidad y desequilibrio en ataque, que llamó muchísimo la atención entre los fanáticos argentinos cuando se enfrentaron ambos seleccionados en el Chase Stadium, perteneciente a Inter Miami. Y llega al Guapo para ser el primer nacido en el país caribeño en jugar en con la camiseta rojiblanca, luego de ser campeón de la Liga Puerto Rico PRO, a principios de diciembre.

Wilfredo Rivera fue presentado por Barracas Central.

La última temporada de Wilfredo Rivera en Academia Quintana

Durante la última temporada, donde disputó el Torneo Clausura y la Supercopa de Puerto Rico, además de que participó del Torneo Apertura y la CFU Club Shield, Wilfredo Rivera afrontó un total de 22 partidos, convirtió 18 goles y aportó cuatro asistencias. Incluso, presenció 1.724 minutos dentro del campo de juego.

Publicidad

Publicidad

ver también Racing le hará la primera oferta a Boca para quedarse con Milton Giménez: los detalles

ver también Criticó duramente a Maradona y ahora posa con el diploma de la escuela de DT que lleva su nombre

DATOS CLAVES