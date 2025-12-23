El mercado de pases continúa moviéndose en los diferentes equipos del fútbol argentino, y en las últimas horas, Barracas Central presentó formalmente el arribo de Wilfredo Rivera, su primer refuerzo para 2026, quien llegó procedente desde Academia Quintana.
Portorriqueño, de 22 años, y que se desempeña como delantero, formó parte del amistoso en el que la Selección Argentina aplastó, en octubre de 2025, a su seleccionado en un amistoso internacional. Incluso, fue uno de los futbolistas que cautivó al público argentino en dicho encuentro.
Tras formarse en Unión de Santa Fe, pasó a Orlando City y allí terminó de realizar las inferiores. Pero luego regresó a su tierra para ser uno de los goleadores históricos de los Reales. Cabe destacar que en el seleccionado que lidera Charlie Trout, ya suma 25 partidos, y anotó 5 goles y brindó 7 asistencias.
Se destaca por su velocidad y desequilibrio en ataque, que llamó muchísimo la atención entre los fanáticos argentinos cuando se enfrentaron ambos seleccionados en el Chase Stadium, perteneciente a Inter Miami. Y llega al Guapo para ser el primer nacido en el país caribeño en jugar en con la camiseta rojiblanca, luego de ser campeón de la Liga Puerto Rico PRO, a principios de diciembre.
Wilfredo Rivera fue presentado por Barracas Central.
La última temporada de Wilfredo Rivera en Academia Quintana
Durante la última temporada, donde disputó el Torneo Clausura y la Supercopa de Puerto Rico, además de que participó del Torneo Apertura y la CFU Club Shield, Wilfredo Rivera afrontó un total de 22 partidos, convirtió 18 goles y aportó cuatro asistencias. Incluso, presenció 1.724 minutos dentro del campo de juego.
ver también
Racing le hará la primera oferta a Boca para quedarse con Milton Giménez: los detalles
ver también
Criticó duramente a Maradona y ahora posa con el diploma de la escuela de DT que lleva su nombre
DATOS CLAVES
- Barracas Central oficializó a Wilfredo Rivera como su primer refuerzo para 2026.
- El delantero llega desde Academia Quintana tras ganar la Liga Puerto Rico PRO.
- Enfrentó a la Selección Argentina en un amistoso disputado en octubre de 2025.