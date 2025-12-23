Es tendencia:
De enfrentar a la Selección Argentina a jugar en Barracas Central: quién es Wilfredo Rivera

El delantero de 22 años es la primera cara nueva de Barracas Central para afrontar el próximo año, donde jugará la Copa Sudamericana.

Por Julián Mazzara

Wilfredo Rivera, enfrentando a la Selección Argentina.
© Getty ImagesWilfredo Rivera, enfrentando a la Selección Argentina.

El mercado de pases continúa moviéndose en los diferentes equipos del fútbol argentino, y en las últimas horas, Barracas Central presentó formalmente el arribo de Wilfredo Rivera, su primer refuerzo para 2026, quien llegó procedente desde Academia Quintana.

Portorriqueño, de 22 años, y que se desempeña como delantero, formó parte del amistoso en el que la Selección Argentina aplastó, en octubre de 2025, a su seleccionado en un amistoso internacional. Incluso, fue uno de los futbolistas que cautivó al público argentino en dicho encuentro.

Tras formarse en Unión de Santa Fe, pasó a Orlando City y allí terminó de realizar las inferiores. Pero luego regresó a su tierra para ser uno de los goleadores históricos de los Reales. Cabe destacar que en el seleccionado que lidera Charlie Trout, ya suma 25 partidos, y anotó 5 goles y brindó 7 asistencias.

Se destaca por su velocidad y desequilibrio en ataque, que llamó muchísimo la atención entre los fanáticos argentinos cuando se enfrentaron ambos seleccionados en el Chase Stadium, perteneciente a Inter Miami. Y llega al Guapo para ser el primer nacido en el país caribeño en jugar en con la camiseta rojiblanca, luego de ser campeón de la Liga Puerto Rico PRO, a principios de diciembre.

Wilfredo Rivera fue presentado por Barracas Central.

Wilfredo Rivera fue presentado por Barracas Central.

La última temporada de Wilfredo Rivera en Academia Quintana

Durante la última temporada, donde disputó el Torneo Clausura y la Supercopa de Puerto Rico, además de que participó del Torneo Apertura y la CFU Club Shield, Wilfredo Rivera afrontó un total de 22 partidos, convirtió 18 goles y aportó cuatro asistencias. Incluso, presenció 1.724 minutos dentro del campo de juego.

DATOS CLAVES

  • Barracas Central oficializó a Wilfredo Rivera como su primer refuerzo para 2026.
  • El delantero llega desde Academia Quintana tras ganar la Liga Puerto Rico PRO.
  • Enfrentó a la Selección Argentina en un amistoso disputado en octubre de 2025.
Julián Mazzara

