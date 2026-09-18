Una de las situaciones más extrañas de los últimos tiempos en el fútbol argentino fue la convocatoria de Lucas Blondel a la Selección de Suiza. No porque el lateral que brilló en Tigre y pasó por Boca no tenga condiciones, sino porque no era conocido por el público general que podía ser citado a dicho país.

Por parte de su madre, Lucas Blondel tuvo la posibilidad de tener la ciudadanía suiza y por eso fue convocado. Aunque para el lateral por derecha, que actualmente se encuentra en Huracán, no fue una grata experiencia. En total fueron cuatro partidos con la selección helvética en 2025. Cabe destacar que no fue convocado al Mundial 2026.

En diálogo con Radio La Red, a Lucas Blondel le consultaron cómo fue su experiencia en la Selección de Suiza y dijo: “No lo disfruté. Lo trabajo mucho, pero soy una persona que soy de tirarse mucho abajo. Trabajo con un coach que me enseñó mucho en ese sentido. Siempre fui de castigarme mucho por los errores, de tener una tendencia a tener pensamientos negativos”.

Además, agregó: “Sentía que no me daba para eso, que solamente me habían llevado por ser jugador de Boca. No me fue bien estando allá y tampoco pude disfrutarlo como algo de una vez. Son cosas que hoy veo diferente por supuesto. En los momentos que me tocó no lo hice bien y suelto”.

Blondel jugó 4 partidos para Suiza

En 2025, mientras Lucas Blondel todavía pertenecía a Boca, la Selección de Suiza lo convocó en cuatro oportunidades ya que, por parte de su madre, tiene la ciudadanía del país. En total fueron cuatro los partidos que disputó para el combinado helvético.

El primero de ellos fue en el mes de marzo ante Irlanda del Norte en el que jugó 22 minutos, luego estuvo 66 minutos ante Luxemburgo. Ya en junio volvió a ser citado para otra doble jornada de amistosos en los que los helvéticos se midieron ante México y Estados Unidos, en ambos encuentros también sumó minutos Lucas Blondel. En total fue un empate y tres victorias en su corto ciclo por la Selección de Suiza.

Publicidad

Lucas Blondel ante Estados Unidos. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE