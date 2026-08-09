Blondel usó a Paredes de ejemplo para defender a Caicedo por su festejo en San Lorenzo vs. Huracán

Tras 25 años, Huracán ganó este domingo el clásico ante San Lorenzo en el Estadio Nuevo Gasómetro. Con un doblete de Jordy Caicedo, el Globo le puso fin a una racha histórica en el Bajo Flores y acumula una impresionante seguidilla con solo una derrota ante el Ciclón en los últimos 17 partidos entre ambos.
El resultado se dio bajo un clima caliente sobre el campo. En el segundo gol, el ecuatoriano saltó los carteles de publicidad e hizo el Topo Gigio ante los hinchas de San Lorenzo en la popular. Esto causó la reacción de sus rivales e, incluso, Orlando Gill se fue expulsado por un cabezazo a Lucas Blondel en medio de la tangana.
Fue el propio lateral el que salió a defender a Caicedo tras el encuentro. En zona mixta, el exjugador de Boca explicó: “Puedo entender que se enojen, por supuesto. No me parece la reacción… Es un festejo, sí”.
Y luego utilizó como ejemplo al actual capitán de Boca y lo que hizo en el Superclásico ante River en el Estadio Monumental: “Paredes lo hizo en el Monumental también y no lo fueron a buscar. No pasó nada”.
"PUEDO ENTENDER QUE SE ENOJEN, PERO NO ME PARECE LA REACCIÓN. PAREDES LO HIZO EN EL MONUMENTAL TAMBIÉN Y NO LO FUERON A BUSCAR, NO PASÓ NADA"— SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2026
Blondel sobre el festejo de Jordy Caicedo y la posterior pelea entre San Lorenzo y Huracán
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Galíndez también defendió a Caicedo
“Siempre grita los goles así. No fue en contra de San Lorenzo. Jordy no tiene nada que ver entre San Lorenzo y Huracán, acaba de llegar al país. No se va a meter a cargar, no pasa por ahí”, explicó el arquero de Huracán a BOLAVIP.
Hernán Galíndez defendió a Jordy Caicedo tras el triunfo de Huracán ante San Lorenzo: “No era una cargada”
🗣️😂 "ME QUERÍAN C*GAR A TROMPADAS CULPA DE CAICEDO"— Bolavip Argentina (@BolavipAr) August 9, 2026
Hernán Galíndez, arquero de Huracán tras el festejo de Jordy Caicedo en modo topo gigio a la hinchada de San Lorenzo. pic.twitter.com/GlTgE0PWJB
Datos clave
- Lucas Blondel defendió a Jordy Caicedo comparando su festejo con uno de Leandro Paredes.
- Huracán venció a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro después de 25 años.
- Jordy Caicedo anotó un doblete y su festejo del Topo Gigio desató un tumulto.