Blondel usó a Paredes de ejemplo para defender a Caicedo por su festejo en San Lorenzo vs. Huracán

El ecuatoriano hizo el Topo Gigio ante la popular del Ciclón y desató la reacción de los jugadores locales.

Tras 25 años, Huracán ganó este domingo el clásico ante San Lorenzo en el Estadio Nuevo Gasómetro. Con un doblete de Jordy Caicedo, el Globo le puso fin a una racha histórica en el Bajo Flores y acumula una impresionante seguidilla con solo una derrota ante el Ciclón en los últimos 17 partidos entre ambos.

El resultado se dio bajo un clima caliente sobre el campo. En el segundo gol, el ecuatoriano saltó los carteles de publicidad e hizo el Topo Gigio ante los hinchas de San Lorenzo en la popular. Esto causó la reacción de sus rivales e, incluso, Orlando Gill se fue expulsado por un cabezazo a Lucas Blondel en medio de la tangana.

Fue el propio lateral el que salió a defender a Caicedo tras el encuentro. En zona mixta, el exjugador de Boca explicó: “Puedo entender que se enojen, por supuesto. No me parece la reacción… Es un festejo, sí”.

Y luego utilizó como ejemplo al actual capitán de Boca y lo que hizo en el Superclásico ante River en el Estadio Monumental: “Paredes lo hizo en el Monumental también y no lo fueron a buscar. No pasó nada”.

"PUEDO ENTENDER QUE SE ENOJEN, PERO NO ME PARECE LA REACCIÓN. PAREDES LO HIZO EN EL MONUMENTAL TAMBIÉN Y NO LO FUERON A BUSCAR, NO PASÓ NADA"



Blondel sobre el festejo de Jordy Caicedo y la posterior pelea entre San Lorenzo y Huracán



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Galíndez también defendió a Caicedo

“Siempre grita los goles así. No fue en contra de San Lorenzo. Jordy no tiene nada que ver entre San Lorenzo y Huracán, acaba de llegar al país. No se va a meter a cargar, no pasa por ahí”, explicó el arquero de Huracán a BOLAVIP.

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🗣️😂 "ME QUERÍAN C*GAR A TROMPADAS CULPA DE CAICEDO"



Hernán Galíndez, arquero de Huracán tras el festejo de Jordy Caicedo en modo topo gigio a la hinchada de San Lorenzo. pic.twitter.com/GlTgE0PWJB — Bolavip Argentina (@BolavipAr) August 9, 2026

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