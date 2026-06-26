El lateral derecho surgido en las inferiores del Xeneize se reunió con los directivos para firmar un nuevo contrato.

Solamente tiene un puñado de partidos en Primera División, pero sus buenas actuaciones en la Reserva de Boca hicieron que los hinchas pidieran a gritos por su titularidad. Sin embargo, cuando estaba Claudio Úbeda no ocurrió. Ahora, de la mano de Rodolfo Arruabarrena podría empezar a tener otro panorama.

Dylan Gorosito, el lateral derecho formado en las inferiores del club de La Ribera, tenía un contrato que lo unía hasta el 31 de diciembre de 2028, pero en las últimas horas se confirmó que lo prolongó hasta el mismo mes, pero de 2030. De esta manera, quedó blindado con la escuadra azul y oro, que apuesta a futuro.

Con tan solo 20 años, el futbolista nacido en Moreno fue promovido por el Vasco Arruabarrena y así relegó a Marcelo Weigandt y Juan Barinaga, quienes están buscando un nuevo destino porque no continuarán en el club. Eso sí, peleará mano a mano, por la titularidad, con Leandro Lozano, flamante refuerzo.

Al compartir la imagen de la firma del acuerdo, en sus redes sociales expresó la emoción: “Seguir en casa, el mayor orgullo”, escribió el propio Gorosito, quien debutó como profesional el 21 de julio de 2024, donde fue titular y lo reemplazaron en el entretiempo frente a Defensa y Justicia, en Florencio Varela.

Una gloria como espejo

El lateral derecho dijo tener a Hugo Ibarra como ídolo y aclaró que nunca se lo cruzó durante el tiempo que trabajó como entrenador del club, llegando a dirigir incluso en Primera División. “Es mi referente. Nunca me tocó como entrenador ni me lo crucé. Si me lo cruzaba le hubiese dicho que me enseñe a tirar centros. Tenía una bomba en las dos piernas”, señaló.

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El semestre de Dylan Gorosito en Reserva

Dylan Gorosito disputó un total de 16 partidos en el primer semestre del año con la Reserva de Boca, contabilizando 1.217 minutos de juego, aportando dos asistencias.

DATOS CLAVES