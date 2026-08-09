Las primeras palabras de Mastantuono como refuerzo de Fiorentina: “Me siento emocionado”

El argentino llegó al club de la Serie A a préstamo desde Real Madrid y aspira encontrar un rol con mayor protagonismo.

Franco Mastantuono acaba de iniciar un nuevo capítulo en su carrera. El argentino no convenció en su primera temporada con la camiseta de Real Madrid, por lo que fue enviado a préstamo para sumar experiencia en otro sitio. Fiorentina es ahora su nueva casa.

El surgido de River Plate, que cumplirá apenas 19 años el próximo viernes, se entrenó este domingo por primera vez junto a sus nuevos compañeros tras haber sido presentado oficialmente por el club.

“Es un día muy especial para mí. Tenía muchas ganas de venir aquí y me gusta mucho. Es un club con una gran historia. Me siento emocionado por poder jugar para un equipo con tanta historia”, expresó Mastantuono como nuevo jugador del elenco italiano.

En las últimas décadas, Fiorentina se nutrió de futbolistas argentinos que lograron dejar su huella en el club. Al respecto, Mastantuono comentó: “He hablado con algunos de ellos y me dijeron que debería venir aquí. Esa es otra razón por la que quise venir a la Fiorentina”.

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Además, reveló que ya tuvo una primera conversación con Fabio Grosso, entrenador del club de la Serie A: “Hablé con el jefe y me ha dado una gran bienvenida. Espero poder entrenar pronto para empezar a jugar”.

Los números de Mastantuono en Real Madrid

En los 35 partidos que disputó, Mastantuono apenas pudo convertir 3 goles y aportar 1 asistencia. Su desempeño, sumado a la mala campaña del equipo y la cifra que se pagó por su fichaje desde River, lo llevaron a ser resistido por los hinchas. Además, perdió su lugar en la Selección Argentina y se quedó afuera del Mundial 2026.

Datos clave

Franco Mastantuono jugará a préstamo en la Fiorentina proveniente del Real Madrid.

jugará a préstamo en la Fiorentina proveniente del Real Madrid. 35 partidos y 3 goles fueron sus estadísticas oficiales en el equipo español.

fueron sus estadísticas oficiales en el equipo español. Fabio Grosso, entrenador del club italiano, ya le dio la bienvenida al futbolista.