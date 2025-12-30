La joya de Boca que la rompió en Reserva y en la Selección Sub 20 ahora pide pista en Primera División: “Me tengo que presentar”

Uno de los futbolistas campeones en Reserva que el próximo 2 de enero deberán presentarse en la pretemporada de Boca es Dylan Gorosito, lateral que había tenido la oportunidad de debutar en Primera División con Diego Martínez como entrenador, pero que este año no sumó ni un solo minuto con el primer equipo.

Con 19 años, si fue una de las figuras de la Selección Argentina Sub 20 en el último Mundial de la categoría, en que el equipo que dirigió Diego Placente terminó como subcampeón tras perder la final ante Marruecos; así como en las coronaciones de la Reserva a cargo de Mariano Herrón que conquistó el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

Ante la posibilidad de que algunos futbolistas en su posición puedan dejar el equipo, todavía con mucho por resolverse en el mercado de pases para El Xeneize, Gorosito se mostró ilusionado con que 2026 sea el año de comenzar a afianzarse en la Primera de Boca.

“Quiero sumar minutos en 2026. Mi sueño es jugar en La Bombonera y estar ahí con toda la gente. Cuando estás ahí, sentís que se te mueve todo el cuerpo, es una locura. Se que es muy difícil, pero quién te dice. Trabajando día a día se puede lograr”, dijo en diálogo con DSports Radio sobre sus expectativas.

Dylan Gorosito disputó el último Mundial Sub 20 con Argentina.

“Todavía no tuve la chance de hablar con nadie. Se que me tengo que presentar a la pretemporada y nada más”, se encargó de aclarar el lateral derecho, que compartirá pretemporada en Primera División con otro de sus compañeros en Reserva: Santiago Zampieri.

Una gloria como espejo

El lateral derecho dijo tener a Hugo Ibarra como ídolo y aclaró que nunca se lo cruzó durante el tiempo que trabajó como entrenador del club, llegando a dirigir incluso en Primera División. “Es mi referente. Nunca me tocó como entrenador ni me lo crucé. Si me lo cruzaba le hubiese dicho que me enseñe a tirar centros. Tenía una bomba en las dos piernas”, señaló.

El año de Gorosito en Reserva

Dylan Gorosito disputó un total de 21 partidos este año con la Reserva de Boca, contabilizando 1915 minutos de juego, aportando una asistencia y celebrando dos títulos para el club. A su vez, fue convocado habitual a la Selección Argentina Sub 20 con la que disputó el Mundial de Chile en el que terminó con el subcampeonato y se ganó varios sondeos desde el fútbol europeo.

