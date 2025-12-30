Es tendencia:
Boca Juniors

La joya de Boca que la rompió en Reserva y en la Selección Sub 20 ahora pide pista en Primera División: “Me tengo que presentar”

El juvenil que tiene por referente al Negro Ibarra confía en que 2026 llegará con la oportunidad de sumar cada vez más minutos con el primer equipo.

Por Juan Ignacio Portiglia

Dylan Gorosito ya pidió pista en la Primera de Boca: "No hablé con nadie, pero me tengo que presentar"

Uno de los futbolistas campeones en Reserva que el próximo 2 de enero deberán presentarse en la pretemporada de Boca es Dylan Gorosito, lateral que había tenido la oportunidad de debutar en Primera División con Diego Martínez como entrenador, pero que este año no sumó ni un solo minuto con el primer equipo.

Con 19 años, si fue una de las figuras de la Selección Argentina Sub 20 en el último Mundial de la categoría, en que el equipo que dirigió Diego Placente terminó como subcampeón tras perder la final ante Marruecos; así como en las coronaciones de la Reserva a cargo de Mariano Herrón que conquistó el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

Ante la posibilidad de que algunos futbolistas en su posición puedan dejar el equipo, todavía con mucho por resolverse en el mercado de pases para El Xeneize, Gorosito se mostró ilusionado con que 2026 sea el año de comenzar a afianzarse en la Primera de Boca.

Quiero sumar minutos en 2026. Mi sueño es jugar en La Bombonera y estar ahí con toda la gente. Cuando estás ahí, sentís que se te mueve todo el cuerpo, es una locura. Se que es muy difícil, pero quién te dice. Trabajando día a día se puede lograr”, dijo en diálogo con DSports Radio sobre sus expectativas.

Dylan Gorosito disputó el último Mundial Sub 20 con Argentina.

Dylan Gorosito disputó el último Mundial Sub 20 con Argentina.

“Todavía no tuve la chance de hablar con nadie. Se que me tengo que presentar a la pretemporada y nada más”, se encargó de aclarar el lateral derecho, que compartirá pretemporada en Primera División con otro de sus compañeros en Reserva: Santiago Zampieri.

Una gloria como espejo

El lateral derecho dijo tener a Hugo Ibarra como ídolo y aclaró que nunca se lo cruzó durante el tiempo que trabajó como entrenador del club, llegando a dirigir incluso en Primera División. “Es mi referente. Nunca me tocó como entrenador ni me lo crucé. Si me lo cruzaba le hubiese dicho que me enseñe a tirar centros. Tenía una bomba en las dos piernas”, señaló.

El año de Gorosito en Reserva

Dylan Gorosito disputó un total de 21 partidos este año con la Reserva de Boca, contabilizando 1915 minutos de juego, aportando una asistencia y celebrando dos títulos para el club. A su vez, fue convocado habitual a la Selección Argentina Sub 20 con la que disputó el Mundial de Chile en el que terminó con el subcampeonato y se ganó varios sondeos desde el fútbol europeo.

Data clave

  • Dylan Gorosito debe presentarse el 2 de enero a la pretemporada de Boca.
  • El lateral de 19 años fue subcampeón del Mundial Sub 20 con Argentina.
  • Sumó 1915 minutos en 21 partidos con la Reserva ganadora de dos títulos.
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Riquelme confirmó a Úbeda como DT, pero creo que Boca se encamina hacia su cuarto año consecutivo sin títulos

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

