Boca evalúa mudar la localía de La Bombonera por el mal estado del campo de juego: las posibles opciones

El césped quedó en el centro de la escena tras el partido frente a O'Higgins por la Sudamericana y el club ya comenzó a considerar alternativas por si el césped no llega en condiciones para futuros compromisos.

El foco de Boca está puesto en el decisivo encuentro de este jueves frente a O’Higgins, en Chile, por la vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, puertas adentro también se analiza otra situación que generó preocupación en el duelo de ida: el estado del campo de juego de La Bombonera, al punto de que se rumoree sobre la posibilidad de mudar la localía para el próximo partido ante Estudiantes de La Plata, del miércoles 5 de agosto, por la segunda fecha del Torneo Clausura.

Si bien todavía no existe una decisión tomada, la alternativa comenzó a tomar injerencia luego de las complicaciones que presentó el césped el pasado jueves. Durante ese encuentro quedó especialmente expuesta la franja ubicada sobre el lateral de los bancos de suplentes, donde el terreno se mostró inestable.

En ese contexto, durante las últimas horas trascendió que Boca comenzó a consultar la disponibilidad de otros estadios en caso de que el terreno de juego no evolucione como esperan. Según pudo saber Bolavip, uno de los clubes contactados fue Huracán, aunque por el momento no existe ninguna determinación al respecto y la situación se mantiene como una medida preventiva mientras continúan los trabajos sobre el césped.

La intención principal del club sigue siendo disputar el encuentro del próximo miércoles en la Bombonera, aunque el margen de tiempo es cada vez menor y la decisión deberá tomarse en los próximos días para organizar la logística correspondiente en caso de una mudanza.

Así se vio el campo de juego de La Bombonera en el partido contra O’Higgins.

El problema tiene su origen en las tareas realizadas durante el receso por el Mundial 2026. Aprovechando los casi dos meses sin actividad oficial, Boca llevó adelante una resiembra y trabajos de mantenimiento sobre el campo de juego, especialmente en el sector que históricamente recibe menos luz solar. Sin embargo, el tiempo de recuperación no habría sido suficiente.

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BOCA RENUEVA EL CÉSPED DE LA BOMBONERA 🏟️



🚜 Con una excavadora y un tractor, se levantó parte del terreno para realizar un importante trabajo en el suelo antes de resembrar de cara al segundo semestre



📹 Cristoffede pic.twitter.com/9Zyu4coJPr — Diario Olé (@DiarioOle) June 1, 2026

Esa diferencia quedó reflejada frente a O’Higgins, cuando el césped presentó una marcada disparidad respecto del resto de la cancha y terminó condicionando el desarrollo del juego.

No sería la primera vez que Boca deba abandonar de manera transitoria su estadio por esta situación. Vale recordar que en febrero de 2024, el Xeneize ya había trasladado su localía al Nuevo Gasómetro para enfrentar a Sarmiento debido a un problema similar con el estado del campo de juego.