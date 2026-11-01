Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027 luego de perder el Superclásico ante Boca

Luego de su dura derrota en la Bombonera, el conjunto Millonario quedó con poco margen de cara a la próxima Libertadores.

En el marco de un Superclásico realmente polémico, River Plate perdió frente a Boca Juniors en la Bombonera. Fue 1-0 con un solitario tanto de Lautaro Di Lollo, por la decimoquinta y anteúltima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional.

De esta manera, el Millonario quedó en una posición realmente incómoda, fundamentalmente pensando en la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Es que, lisa y llanamente, los de Leonardo Ponzio no tienen ningún tipo de margen de error.

Después de quedar afuera de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina y habiendo perdido la final del Torneo Apertura contra Belgrano de Córdoba, los del barrio porteño de Núñez se complicaron de forma contundente y podrían volver a ausentarse en la Libertadores.

Qué necesita River para clasificar a la Libertadores 2027

El camino más claro y más contundente para que River se meta en la Copa Libertadores 2027 es ganar el actual Torneo Clausura. Para ello, el Millonario debe asegurar su presencia en los octavos de final y posteriormente batir a todos y cada uno de sus contrincantes.

El segundo camino que vislumbra River en su horizonte depende pura y exclusivamente de Boca: necesita terminar en la quinta colocación de la Tabla Anual y que el Xeneize libere dos cupos: uno por ganar la Copa Sudamericana y el otro por imponerse en el Torneo Clausura.

Las posiciones del Torneo Clausura