El defensor vio la roja directa por una falta sobre Blanco y se fue del campo haciendo gestos a la tribuna.

En una nueva edición del Superclásico en La Bombonera, Nicolás Ramírez, el árbitro del encuentro, fue uno de los protagonistas de la tarde por el caudal de decisiones importantes que debió tomar a lo largo de los 90 minutos. Una de ellas fue la expulsión de Gonzalo Montiel.

Luego de la roja a Lucas Martínez Quarta en el comienzo del trámite, el árbitro dejó a River con 9 futbolistas al echar al campeón del mundo en el complemento. El lateral cortó a Lautaro Blanco sobre el sector derecho y debió abandonar el campo.

Mientras se dirigía al vestuario, luego de largos minutos de protestas por considerar errada la decisión de Ramírez, Montiel se fue despacio por el arco de la 12, escoltado por personal de la policía y haciendo gestos provocadores contra la hinchada.

‘Yo di la vuelta contra ustedes’, dijo el defensor con sus dedos mientras iba rumbo al vestuario. Además, la cámara de la transmisión captó a Álvaro Montero diciéndole ‘chau’ con su mano al pasar por el área que defendía el colombiano.

ASÍ SE RETIRÓ MONTIEL DE LA BOMBONERA TRAS SER EXPULSADO.



📺 El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/PWVHVJrf8E — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

La jugada de la expulsión de Montiel

¡EXPULSADO GONZALO MONTIEL Y RIVER SE QUEDÓ CON NUEVE JUGADORES ANTE BOCA!



📺 El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/e8oAIaOiSM — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026