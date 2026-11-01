La expulsión a Martínez Quarta en el inicio del Superclásico entre Boca y River

El zaguero central del Millonario recibió la tarjeta roja tras la revisión del VAR por una infracción a Miguel Merentiel.

Este domingo por la tarde, River visitó a Boca por una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Sin embargo, en un partido que arrancó híper caliente, Lucas Martínez Quarta fue expulsado a los 7 minutos por una infracción que le cometió a Miguel Merentiel cuando se iba mano a mano contra Santiago Beltrán.

¡MALAS NOTICIAS PARA RIVER EN EL ARRANQUE DEL SUPERCLÁSICO! LUCAS MARTÍNEZ QUARTA SE FUE EXPULSADO POR ESTE AGARRÓN A MERENTIEL.



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Tras una buena recuperación en campo propio, Leandro Lozano jugó con Santiago Ascacibar que, de primera y con un gran toque, habilitó a La Bestia que giró sobre la marca del defensor del Millonario. En ese preciso momento, el delantero uruguayo quedaba frente al arquero rival, pero el zaguero central lo abrazó y le cometió una clara falta.

¡LUCAS MARTÍNEZ QUARTA VIO LA ROJA Y RIVER SE QUEDA CON UNO MENOS EN EL ARRANQUE DEL SUPERCLÁSICO!



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Dicha infracción no fue sancionada por Nicolás Ramírez en primera instancia y la jugada siguió durante varios segundos más. Sin embargo, una vez que salió la pelota, el VAR lo llamó y se acercó a la cabina para revisar lo ocurrido. Luego de chequearlo en reiteradas ocasiones, finalmente el árbitro cobró falta y expulsó a Martínez Quarta.

TRAS VER EL VAR, RAMÍREZ ECHÓ A MARTÍNEZ QUARTA



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De esta manera, River quedó con un jugador menos a los 7 minutos de juego, a raíz de que Martínez Quarta recibió la tarjeta roja. Para intentar reacomodar el equipo que sufrió la baja del zaguero central, Leonardo Ponzio sacó a Lucas Beltrán y puso a Lautaro River. Este cambio significó sacar al centrodelantero para poner a un marcador central.