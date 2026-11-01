La expulsión a Lucas Martínez Quarta en el Superclásico indignó a Rodolfo D’Onofrio. El expresidente de River Plate se pronunció en su cuenta de la red social X inmediatamente luego de la tarjeta roja y sentenció: “Ladrones”.
“Que ladrones que son. Un dia todos van a recibir la sancion que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto!!!!“, escribió D’Onofrio sobre la polémica jugada.
Que ladrones que son,— Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) November 1, 2026
Un dia todos van a recibir la sancion que les corresponde.
El futbol argentino no se merece esto.!!!!
Así fue la expulsión de Martínez Quarta ante Boca
¡MALAS NOTICIAS PARA RIVER EN EL ARRANQUE DEL SUPERCLÁSICO! LUCAS MARTÍNEZ QUARTA SE FUE EXPULSADO POR ESTE AGARRÓN A MERENTIEL.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026
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