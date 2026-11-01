El expresidente de River se pronunció en redes sociales y apuntó contra el fútbol argentino.

La expulsión a Lucas Martínez Quarta en el Superclásico indignó a Rodolfo D’Onofrio. El expresidente de River Plate se pronunció en su cuenta de la red social X inmediatamente luego de la tarjeta roja y sentenció: “Ladrones”.

“Que ladrones que son. Un dia todos van a recibir la sancion que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto!!!!“, escribió D’Onofrio sobre la polémica jugada.

Que ladrones que son,

Un dia todos van a recibir la sancion que les corresponde.

El futbol argentino no se merece esto.!!!! — Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) November 1, 2026

Así fue la expulsión de Martínez Quarta ante Boca