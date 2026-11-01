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La reacción de D’Onofrio a la expulsión de Martínez Quarta: “Qué ladrones”

El expresidente de River se pronunció en redes sociales y apuntó contra el fútbol argentino.

Rodolfo D'Onofrio habló de la expulsión de Lucas Martínez Quarta
© Getty ImagesRodolfo D'Onofrio habló de la expulsión de Lucas Martínez Quarta

La expulsión a Lucas Martínez Quarta en el Superclásico indignó a Rodolfo D’Onofrio. El expresidente de River Plate se pronunció en su cuenta de la red social X inmediatamente luego de la tarjeta roja y sentenció: “Ladrones”.

Que ladrones que son. Un dia todos van a recibir la sancion que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto!!!!, escribió D’Onofrio sobre la polémica jugada.

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Leandro Barraza
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