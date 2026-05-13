El Real Betis consiguió el objetivo que se planteó para la temporada: clasificar a la UEFA Champions League. Al vencer 2 a 1 al Elche este martes 12 de mayo, el conjunto que comanda el chileno Manuel Pellegrini y conforman los argentinos Gio Lo Celso, Valentín Gómez y Chimy Ávila aseguró el quinto lugar de la tabla de posiciones de LaLiga y por consiguiente el pasaje a la máxima competencia de clubes del continente europeo.

El equipo andaluz, a falta de dos jornadas para el final del campeonato español (que el fin de semana ya se adjudicó el Barcelona al derrotar 2 a 0 a su escolta en la tabla, el Real Madrid) acumula 57 puntos. De esta manera, ya no puede ser alcanzado por su perseguidor más inmediato en la clasificación, el Real Celta de Vigo (está sexto con 50 y busca quedarse con el pase a la Europa League).

Así, el Real Betis vuelve a la Champions League después de más de 20 años. La última vez que participó fue en la temporada 2005/2006. Aquella vez compartió el Grupo G con Liverpool, Chelsea y Anderlecht. Quedó tercero con 7 puntos, por lo que no pudo acceder a los Octavos de Final, aunque se quedó con la clasificación a los 16vos de la por entonces Copa de la UEFA (instancia en la que venció al AZ Alkmaar, pero en Octavos cayó con el Steaua Bucarest).

Para el club de la ciudad de Sevilla la inscripción en la Liga de Campeones de Europa no solo significa un gran progreso a nivel deportivo. También lo es en el plano económico. Si bien la UEFA todavía no aclaró los montos de la siguiente edición, año tras año la entidad que preside el esloveno Aleksander Ceferin mejora las contraprestaciones por la participación, por cada empate, por cada victoria y por saltar de una instancia a la otra.

El último partido del Real Betis en la Champions League fue el 6 de diciembre del 2005 contra el Anderlecht. Getty Images.

En la vigente, en la que PSG y Arsenal definirán el certamen el próximo 30 de mayo en Budapest, el campeón se llevará 25 millones de euros, mientras que el segundo recibirá un depósito de 18,5 millones. Asimismo, solo por integrar la Fase de Liga cada club se llevó 18,62 millones de euros, que pudieron ir aumentando con cada empate (700 mil euros) y triunfo (2,1 millones).

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El aporte al Real Betis de Gio Lo Celso, Valentín Gómez y Chimy Ávila

El Real Betis contó con el rol destacado de Giovani Lo Celso, Valentín Gómez y Chimy Ávila. El mediocampista registra en la temporada 3 goles y 3 asistencias en 30 partidos, mismas cifras que el delantero, pero en 28 compromisos. Por su parte, el lateral asentó un tanto en 39 presencias.

En síntesis