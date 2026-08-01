El jugador se encuentra libre y no hay indicios de dónde puede conitnuar su carrera. Días atrás fue ofrecido a Boca.

Después de haberse quedado sin club luego de rescindir su contrato con Real Betis, Chimy Ávila vive momentos de incertidumbre. El futuro del delantero, que días atrás fue ofrecido a Boca Juniors, es una incógnita. Mientras espera conocer qué le deparará el destino soltó una fuertísima reflexión.

“El fútbol es un tráfico humano legalizado“, fue la fuerte frase que soltó el argentino en una entrevista con el podcast Referentes. El jugador posteó un fragmento en sus redes sociales, justo cuando espera conocer cuál será su próximo paso en su carrera profesional.

Luego de soltar esa máxima, profundizó: “¿Se gana dinero? Sí, el jugador gana dinero. Hasta cuando hace goles o hasta cuando sirve. Luego tú ya pasas a ser una máquina vieja, se necesita tener una máquina nueva“.

El futbolista de 32 años no estaba en los planes de Real Betis para la temporada entrante y es por eso que el club decidió activar una cláusula que le permitía rescindir el vínculo antes de lo esperado. Su contrato originalmente era hasta mediados de 2027.

Chimy Ávila fue ofrecido a Boca

Días atrás, Ávila fue ofrecido a Boca, que se encuentra en plena búsqueda de un centrodelantero. Según pudo saber Bolavip, la directiva del Xeneize se comunicó con el Vasco Arruabarrena para conocer su postura acerca de la posibilidad de que esta alternativa sea de su agrado.

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Teniendo en cuenta que este delantero no forma parte de la lista que el entrenador entregó a comienzos del mercado de pases, sus chances son escasas. Por lo pronto, las prioridades del elenco de la Ribera son David Romero, Lucas Passerini y Luciano Gondou.

Las estadísticas de Chimy Ávila

A lo largo de su trayectoria como futbolista profesional, Ezequiel Ávila logró acumular 60 anotaciones al cabo de 323 partidos de carácter oficial.