Franco Colapinto terminó 14° en la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

La tercera sesión de libres llegó a su fin con Max Verstappen a la cabeza. Conocé cómo le fue a Colapinto.

Este sábado, en pleno fin de semana de acción del Gran Premio de Brasil, donde el viernes se realizó la FP1 y la FP2, ahora se realizó la FP3. En ese sentido, sobre la pista del reconocido Autódromo José Carlos Pace de la Ciudad de Sao Paulo, Franco Colapinto terminó 14° en el entrenamiento, mientras que Max Verstappen fue el más rápido de la jornada.

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Max Verstappen, piloto de Red Bull en la Fórmula 1. (Getty Images)

Cabe recordar que el argentino fue 9° en la FP1 y 11° en la FP2 durante los dos primeros entrenamientos de esta nueva fecha de la Fórmula 1. Sin embargo, con vistas hacia la clasificación y la carrera, el oriundo de Pilar expuso varias falencias de su monoplaza, con la intención de que los ingenieros de Alpine mejoren su vehículo.

Lo cierto es que Verstappen fue el más veloz, perseguido muy de cerca por Kimi Antonelli y Lando Norris. Por otra parte, Colapinto quedó 14° después de varias vueltas en las que pudo probarse en el circuito icónico de Latinoamérica en el que ya corrió dos veces (abandonó en 2024 y 15° en 2025) y todavía no pudo sumar puntos para el Campeonato.

Franco Colapinto, piloto argentino de la Fórmula 1. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que Max Verstappen largará desde el fondo en la carrera. Esta novedad se debe a que Red Bull decidió reemplazar su unidad de potencia tras el surgimiento de problemas durante las prácticas. Por otro lado, en la FP3 salió humo del auto de Lewis Hamilton, por lo que tuvo que regresar a boxes antes de lo planeado.

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Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Brasil

Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls) Isack Hadjar (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Lewis Hamilton (Ferrari) Nico Hülkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Rafa Camara (Haas) Oliver Bearman (Haas) Alexander Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Checo Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin)

Cronograma del GP de Brasil 2026

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30 | DISPUTADA

Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00 | DISPUTADA

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30 | DISPUTADA

Clasificación: 15.00 a 16.00

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Domingo 8 de noviembre