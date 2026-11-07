El Xeneize recibirá al Halcón en La Bombonera a partir de las 17.30 con la misión de consagrarse campeón de Liga.

Boca recibe a Defensa y Justicia este sábado desde las 17:30 horas en La Bombonera, en un duelo definitorio correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Los de Arruabarrena quieren ser campeones de Liga ante su gente.

Los de Rodolfo Arruabarrena se encuentran primeros con 60 puntos en la Tabla Anual, los mismos que Argentinos Juniors, aunque el Bicho tiene una peor diferencia de gol. Mientras que Rosario Central tiene 59 unidades. Los 3 candidatos a quedarse con la Liga jugarán a la misma hora.

Rodolfo Arruabarrena. (Foto: Prensa Boca).

Las alineaciones de Boca y Defensa y Justicia

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Leonel Flores o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Demian Domínguez, David Martínez, Damián Fernández, Valentín Loza; César Pérez, Santiago Sosa, Jeremías Lucco, David Barbona; Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Leandro Fernández. (Foto: Prensa Defensa y Justicia).

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