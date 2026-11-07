River, cuarto y en el Monumental: qué tiene que pasar para que juegue contra Lanús, Defensa o Newell´s

El Millonario tiene tres posibles rivales para enfrentar en los octavos de final del Torneo Clausura, que serán el fin de semana del 22 de noviembre.

Fin de semana de definiciones en el fútbol argentino. La fecha 16 del Torneo Clausura definirá cómo queda el cuadro de octavos de final. Definiciones ajustadas, diferencia de gol y localías: todo se tiene en cuenta pensando en gritar campeón. River, de pésimo inicio de la mano de Coudet, logró remontar y terminó en la cuarta posición de la Zona B, por lo que se aseguró definir en condición de local, al menos, los octavos de final.

El Millonario se impuso ante Aldosivi el pasado jueves, pero debía esperar que Belgrano y Barracas Central no goleen para mantener esa posición. El Pirata cayó ante Gimnasia, mientras que el Guapo superó 2 a 0 a Racing, por lo que los de Ponzio lograron sostener su puesto sin problema.

River todavía no sabe ante quién va a jugar por los octavos de final y las posibilidades son tres: Lanús, Defensa y Justicia y Newell´s, aunque este último deberá golear a Instituto en Córdoba para lograrlo. Los partidos de este sábado y domingo del Granate serán fundamentales para que los de Núñez sepan a quién se van a enfrentar.

Ángel Correa celebra su gol ante Aldosivi. (Foto: Prensa River).

¿Qué tiene que pasar para que juegue contra Lanús?

Hasta el momento, Lanús se encuentra en la quinta posición de la Zona A, por lo que sería el rival de River en octavos de final. Para que el Granate visite el Monumental por los octavos de final deberán darse una serie de resultados: si Defensa y Justicia gana o empata ante Boca será inalcanzable en el cuarto puesto, mientras que un empate o victoria propia ante Central Córdoba le asegurará el puesto.

¿Qué tiene que pasar para que juegue contra Defensa y Justicia?

Defensa y Justicia se encuentra en la cuarta posición actualmente, pero podría quedar quinto. Para eso tendría que perder ante Boca y que Lanús le gane a Central Córdoba en Santiago del Estero. Cabe destacar que tanto el Granate como el Halcón tienen la misma diferencia de gol.

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¿Qué tiene que pasar para que juegue contra Newell´s?

Sin lugar a dudas, las chances de River de jugar contra Newell´s en octavos de final son muy pocas. Para que la Lepra alcance el quinto lugar tendría que ganarle a Instituto en Córdoba y esperar que Lanús caiga en Santiago del Estero ante Central Córdoba. Los rosarinos tienen 3 puntos menos y 4 goles menos en lo que respecta a la diferencia.

¿Cuánto juegan Lanús, Defensa y Justicia y Newell´s?

7/11 – 17.30 horas | Boca vs. Defensa y Justicia

7/11 – 22 horas | Instituto vs. Newell´s

8/11 – 19.30 horas | Central Córdoba vs. Lanús

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Sarmiento (8°B)

River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Newell’s (7°A)

Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)

Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)

Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Independiente (6°A)

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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