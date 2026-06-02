Boca hoy: Edinson Cavani quiere operarse, Carlos Palacios habló de su futuro y más

Con el plantel de vacaciones -a excepción de Leandro Paredes-, Boca ya piensa en el segundo semestre y el mercado de pases tomó relevancia. Por ahora, las noticias giran en torno a las posibles salidas, sumadas a la posible operación de Edinson Cavani. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Cavani quiere operarse

Edinson Cavani sigue sin poder recuperarse y terminó el primer semestres diferenciado de sus compañeros. De hecho, quedó descartado del partido entre Boca y Universidad Católica por la última fecha de la fase de grupos, que significó la eliminación en la Copa Libertadores. Así las cosas, ahora podría someterse a una cirugía para intentar una rehabilitación con éxito.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Cavani pretende hacerse una microcirugía en la zona lumbar con el fin de dejar atrás de una vez por todas la lesión que le impide jugar y hasta entrenar con normalidad. De hecho, la idea es operarse lo antes posible y es por ese motivo que ya están trabajando los especialista para hacerlo en el corto plazo para ganar tiempo.

Palacios rompió el silencio sobre su posible salida de Boca

Carlos Palacios llegó a Brandsen 805 en el comienzo de 2025 a cambio de 5 millones de dólares, pero no consiguió convertirse en una pieza importante del equipo. Para colmo, una sinovitis en su rodilla derecha lo marginó de las canchas por todo lo que va del 2026, con su último partido en diciembre ante Racing.

Por eso, está sobre la mesa la posibilidad de que el volante ofensivo se vaya del Xeneize en este mercado de pases. Colo Colo, club en el que brilló antes de cruzar la cordillera, emerge como su destino natural y él se pronunció al respecto.

Kevin Zenón y Tomás Belmonte suman pretendientes en el fútbol argentino para dejar Boca

Juan Román Riquelme ya le comunicó a Claudio Úbeda que dejará de ser el entrenador una vez finalizado su contrato este mes de junio y en Boca comenzará una reestructuración que no solo incluirá la llegada de un nuevo DT, sino además varios movimientos en el mercado de pases. Dos futbolistas desde ya apuntados para dejar el club son Kevin Zenón y Tomás Belmonte, ambos con más de un pretendiente en el fútbol argentino.