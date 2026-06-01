La lesión no fue la razón por la que Marcos Acuña se quedó afuera del Mundial 2026

En un primer momento trascendió que la contractura en el isquiotibial había sido la razón por la que fue descartado de la Selección Argentina, pero la realidad es otra.

Con el correr de los días se van filtrando ciertos detalles de lo que fueron las decisiones del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni a la hora de elaborar la lista de 26 convocados de la Selección Argentina para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Y una de las cuestiones que más polvareda levantó fue la exclusión de Marcos Acuña. Porque si bien no había sumado minutos con la Albiceleste durante el 2025, sí fue citado para los amistosos de la fecha FIFA de marzo contra Mauritania (contra quien jugó 69 minutos) y Zambia en La Bombonera, lo que lo exponía, nuevamente, como una opción para el lateral izquierdo junto a Nicolás Tagliafico.

Sin embargo, el neuquino se quedó afuera de lo que podría haber sido su tercera participación en una Copa del Mundo. Y al trascender la nómina mediante las cuentas de redes sociales oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino, la conclusión que predominó como explicación al descarte del jugador de River, fue la lesión que padeció en la Final del Torneo Apertura 2026.

Marcos Acuña precisó dejar el campo de juego del Estadio Mario Alberto Kempes a los 70 minutos (fue reemplazado por Germán Pezzella) a causa de una contractura en el isquiotibial derecho. No obstante, esta no habría sido la razón por la que no conformará la Selección Argentina que defenderá la corona que luce desde Qatar 2022.

Marcos Acuña en su último partido con la Selección Argentina. Getty Images.

Conforme a TyC Sports, Acuña fue apartado de la lista por cuestiones meramente futbolísticas. Lionel Scaloni y sus colaboradores, en la instancia final del armado del plantel, prefirieron inclinarse por Facundo Medina, quien no solo puede jugar de lateral por izquierda en una línea de 4 defensores, sino que también tiene características para componer un fondo con tres integrantes.

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El calendario de junio de la Selección Argentina

La Selección Argentina tendrá 5 partidos en el mes de junio. Los dos primeros serán amistosos. Uno frente a Honduras el sábado 6 a las 21 (ARG) y otro contra Islandia el martes 9 a las 21:30 (ARG). Luego vendrá el debut en la Copa del Mundo 2026 frente a Argelia el martes 16 a las 22, el choque con Austria el lunes 22 a las 14 y el cierre del Grupo J ante Jordania el sábado 27 a las 23.

En síntesis