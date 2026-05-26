Con Merentiel concentrado, el panorama de los delanteros de Boca ante Universidad Católica por la Copa Libertadores

El Xeneize se juega la clasificación a octavos de final con sus principales centroatacantes entre algodones.

Se define la fase de grupos de la Copa Libertadores y Boca Juniors pelea por su lugar en los octavos de final. A todo o nada, el club de la Ribera recibirá este jueves a Universidad Católica en La Bombonera, obligado a ganar para avanzar a la siguiente instancia.

Tras cosechar dos derrotas y un empate en sus últimas tres presentaciones en el evento internacional, el plantel comandado por Claudio Úbeda aún depende de sí mismo, pero deberá imponerse ante un hambriento equipo chileno que precisa al menos una igualdad para clasificar y hacer historia en Brandsen 805.

En ese contexto, Sifón afronta inconvenientes para el armado del equipo. A las bajas de Santiago Ascacíbar y Ayrton Costa por tarjetas hay que sumar las lesiones. Es en el puesto de centrodelantero donde Boca presenta más contratiempos de cara a este partido.

Durante el fin de semana, Miguel Merentiel se desgarró en un entrenamiento y todo indicaba que el uruguayo se iba a perder este duelo. Sin embargo, el cuerpo técnico lo esperará hasta el final y lo incluirá entre los concentrados para el compromiso de este jueves para ver cómo está de forma física ese día.

Merentiel, delantero de Boca.

Por otro lado, Edinson Cavani y Adam Bareiro no estarán citados en esta oportunidad. El uruguayo continúa con su pelea contra la hernia de disco y esta semana se resintió cuando acumulaba entrenamientos a la par. El paraguayo, en cambio, no llega a tiempo tras haber sufrido un desgarro.

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Martegani vuelve a la lista de concentrados

A causa de la gran cantidad de bajas para el choque ante Universidad Católica, Úbeda deberá llenar huecos con futbolistas que no son citados habitualmente. El nombre más resonante es el de Agustín Martegani, que había perdido terreno en la consideración.

La posible formación de Boca vs. Universidad Católica

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Datos clave

Merentiel está desgarrado pero fue concentrado para jugar este jueves.

está desgarrado pero fue concentrado para jugar este jueves. Boca Juniors recibe el jueves a Universidad Católica obligado a ganar para clasificar.

recibe el jueves a Universidad Católica obligado a ganar para clasificar. Edinson Cavani y Adam Bareiro no fueron citados por estar lesionados.