Alineaciones de Racing y Sarmiento para el duelo de la fecha 10 del Torneo Clausura

La Academia necesita sumar de manera urgente y el equipo de Junín quiere seguir por la senda del triunfo. Partidazo de viernes por la noche en Avellaneda.

Racing Club recibe a Sarmiento de Junín este viernes desde las 21:15 horas en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda, en un duelo atrapante que abrirá la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

La Academia, bajo la conducción de Juan Pablo Vojvoda, buscará hacerse fuerte ante su gente para salir del fondo de la Zona B, mientras que el Verde viaja al Gran Buenos Aires con la ilusión de dar el batacazo y seguir sumando puntos de oro en el sueño de clasificar a los playoffs por primera vez.

Las probables alineaciones de Racing y Sarmiento

Racing Club: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Ignacio Rodríguez; Gastón Lodico (o Matko Miljevic); Lautaro Díaz y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

La previa de Racing y Sarmiento: todo lo que tenés que saber