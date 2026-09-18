Jonatan Cristaldo, ex jugador de Vélez y Racing: “El alcohol era mi escape, tomaba para emborracharme y dormirme”

El Churry supo ser uno de los mejores delanteros del país y su carrera prometía ser de Selección Argentina y elite europea.

Jonatan Cristaldo, supo ser uno de los mejores delanteros que tuvo el fútbol argentino durante varios años. Primero brilló en Vélez, jugó en Europa, pasó por Palmeiras, salió campeón en Racing y viene de jugar en Bolivia. Sin embargo, en una entrevista reciente contó detalles desconocidos de su vida privada y reveló sus problemas con el alcohol.

Conocido popularmente como Churry, su carrera prometía ser de elite porque talento y cuota goleadora le sobraban. Pese a su desenlace, el delantero que tiene 37 años actualmente y está sin club, supo jugar en la Selección Argentina Sub-20 y con la camiseta del Fortín le convirtió goles a Boca y a River, tanto en La Bombonera como en el Monumental.

Jonatan Cristaldo, durante su etapa en Racing. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con TyC Sports, fue muy sincero. “No tomo más alcohol. A mí no me gustaba eh, hasta mis 18 años no lo había probado“, aclaró en primera instancia. Pocos segundos más tarde, Cristaldo confesó: “Yo tomaba para emborracharme y dormirme, era mi escape. Salía a bailar porque no podía dormir en mi casa“.

Inmediatamente después, contó un fuerte episodio. “Mi terapeuta me salvó la vida. Iba con mi camioneta por la Panamericana y sentía que lo único que quería era apagarme. No aguantaba más el dolor y el sufrimiento“, reveló el Churry. En ese momento, también soltó: “Ahí suena mi teléfono y era ella. Llorando la atendí y le dije lo que iba a hacer“.

"EL ALCOHOL ERA MI ESCAPE. TOMABA PARA EMBORRACHARME Y DORMIRME"



En #LaNocheDeTyCSports, el Churry Cristaldo contó cómo fue su salida del alcohol y la noche. pic.twitter.com/QXqoHg3gFD — TyC Sports (@TyCSports) September 18, 2026

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Por otro lado, dio a conocer cuál era su motivación para convertirse en futbolista. “No era ser jugador de fútbol. Fue darle a mi familia un lugar para vivir“, manifestó sin titubear al decirlo ante la cámara. “Cuando conseguí eso, dije ‘ya está’. Por eso también me descontrolé“, aseguró el atacante que prometía tener futuro de Selección Argentina y de elite europea.

La números de la carrera del Churry Cristaldo

El oriundo de Ingeniero Budge jugó en 12 equipos a lo largo de toda su carrera profesional. Empezó en Vélez, luego emigró a Metalist Kharkiv de Ucrania y Bologna, pasó por Palmeiras, Cruz Azul y Monterrey. De nuevo en Sudamerica, estuvo en Racing, Newell’s, Independiente Petrolero, Oriente Petrolero y en los brasileños Sao Bernardo y Rio Brando, para volver a Bolivia.

De esta forma, Jonatan Cristaldo disputó un total de 516 partidos oficiales entre todas las camisetas que vistió. En ese lapso de tiempo convirtió 137 goles, repartió 39 asistencias y conquistó 4 títulos colectivos: dos con Racing, uno con Vélez y otro con Palmeiras.

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