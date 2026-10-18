Boca hoy: el tratamiento de Nadal, el video de Paredes que ilusiona y cómo llega Vasco da Gama

Todas las novedades del Xeneize de este domingo 18 de octubre, a dos días de visitar a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

Todo lo que el hincha de Boca tiene que saber este domingo 18 de octubre de 2026, a días de visitar a Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Leandro Paredes se somete a un tratamiento especial que fue icónico para Rafael Nadal en su carrera, el video del mediocampista que ilusiona a todos los hinchas, cómo le fue a Vasco da Gama este fin de semana, el saludo del club por el Día de la Madre y por qué no hay chances de ser campeón de Liga ante River.

Mirá la Copa Sudamericana 2026 a través de Disney+

Paredes se realiza un tratamiento especial para llegar

Leandro Paredes sueña con estar en el Maracaná, pero no será sencillo. El pasado 9 de octubre, cuando Boca visitó a Instituto, el mediocampista apenas estuvo 17 minutos en el campo de juego ya que ingresó y al poco tiempo sintió un pinchazo en el aductor derecho, por lo que no pudo completar el partido.

Tras realizarse los estudios de rigor, Paredes sufrió un desgarro. Según informó TyC Sports, el mediocampista se somete a un tratamiento con plasma rico en plaquetas con el objetivo de acelerar los tiempos de recuperación. Esta práctica la utilizó Rafael Nadal en determinados momentos de su carrera y quedó señalado como uno de los deportistas más icónicos en hacerlo.

Desde hace tiempo que se viene utilizando este tratamiento con la sangre y los resultados son sumamente efectivos. El mismo consta de extraer sangre del paciente para centrifugarla y separar los glóbulos rojos y blancos del plasma, lo que deriva en que se concentren las plaquetas. Esas plaquetas se infiltran en la zona a tratar -en el caso de Paredes en el aductor derecho- para acelerar los tiempos de recuperación.

Leandro Paredes se entrenó y quiere estar ante Vasco. (Foto: Prensa Boca).

El video de Paredes que ilusiona a todo Boca

Paredes sufrió un desgarro en el aductor derecho el pasado 9 de octubre, cuando Boca visitó a Instituto en Córdoba. Desde entonces que se puso en duda su presencia en la serie ante Vasco da Gama. Tras caer 1 a 0 en La Bombonera en la ida, el mediocampista entiende que debe hacer un esfuerzo por estar en la revancha. Boca mostró un video del campeón del mundo entrenando con cierta intensidad, aunque la realidad es que no se sabe si llegará.

Publicidad

¿Cómo llega Vasco da Gama?

El pasado martes, Vasco da Gama visitó a Boca en La Bombonera por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Los brasileños se impusieron por 1 a 0 y ahora todo se definirá en Río de Janeiro, más precisamente en el Estadio Maracaná.

Vasco llega al duelo ante Boca tras caer por 1 a 0 ante Sao Paulo en el Morumbí. Los cariocas no cuidaron a sus habituales titulares ya que solamente hubo tres cambios respecto al once que salió a jugar a La Bombonera el pasado martes: Gabriel por Saldivia, Tche Tche por Thiago Mendes y Colidio por Adson.

Publicidad

De esta manera, los brasileños llegarán con algo más de desgaste que Boca al partido ya que el Xeneize, que cuidó a algunos de los titulares, jugó el pasado viernes, mientras que Vasco da Gama hizo lo propio este sábado. El encuentro que definirá al primer finalista de la Copa Sudamericana será el martes 20 de octubre a partir de las 21.30 horas en el Estadio Maracaná.

🚨 GOOOL! 🇧🇷 Artur!



São Paulo [1] – 0 Vasco



Grande assistência do Pedro Lima! pic.twitter.com/lrg4fIsrpW — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) October 18, 2026

El saludo de Boca por el Día de la madre

Este domingo se celebra en Argentina el Día de la madre, una jornada sumamente especial. Boca Juniors saludó a las madres con algunas publicaciones en sus redes sociales: video, fotos y placas. El foco estuvo puesto en el beso a sus hijos.

Publicidad

Boca, sos el beso de mi mamá 🥹 pic.twitter.com/nGbqAB71XT — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 18, 2026

¿Por qué Boca no podrá ser campeón de Liga ante River?

Boca hizo los deberes ante Talleres el pasado viernes: le ganó 2 a 1 y se subió a la cima de la Tabla Anual. El sábado se jugaron otros partidos y los resultados fueron variados ya que Independiente Rivadavia empató, pero quienes ganaron fueron Argentinos Juniors y Rosario Central.

La victoria de Argentinos Juniors ante Banfield en condición de visitante hace que sea imposible que Boca grite campeón de Liga (por ser el mejor de la tabla anual) el próximo 1 de noviembre cuando reciba a River en La Bombonera en una nueva edición del Supreclásico del fútbol argentino.

Publicidad

Suponiendo que Boca supere a Independiente y River, además que Argentinos Juniors caiga ante Independiente Rivadavia, el Bicho enfrentará a Atlético Tucumán por la fecha 15 el lunes 2 de noviembre e inclusive perdiendo ese partido, un día después del Superclásico.

Boca Juniors lidera la Anual. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Leandro Paredes realiza un tratamiento con plasma rico en plaquetas para llegar ante Vasco.

realiza un tratamiento con plasma rico en plaquetas para llegar ante Vasco. Vasco da Gama cayó 1 a 0 ante Sao Paulo jugando con mayoría de titulares.

cayó 1 a 0 ante Sao Paulo jugando con mayoría de titulares. Argentinos Juniors impidió que Boca califique para ser campeón de Liga ante River.