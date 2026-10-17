Alan Velasco se recuperó y está a disposición para la revancha de Boca ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Sufrió un desgarro el 2 de octubre, aceleró su recuperación y este sábado entrenó a la par de sus compañeros.

Este martes por la noche, Boca visita a Vasco da Gama por el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. Luego de lo que fue la derrota por 1-0 en La Bombonera, ahora irá al Estadio Maracaná a dar intentar revertir la serie y clasificar a la final. En ese sentido, recuperó a Alan Velasco y podrá ser tenido en cuenta para la revancha.

Alan Velasco, futbolista de Boca Juniors. (Getty Images)

Cabe recordar que el mediocampista creativo sufrió un pequeño desgarro el 2 de octubre, en la goleada contra Unión de Santa Fe en la que tuvo que ser reemplazado. Contra todo pronóstico, el volante ofensivo aceleró los tiempos de recuperación para decir presente en Río de Janeiro, luego de haberse perdido el partido de ida en Buenos Aires.

Lo cierto es que este sábado Velasco entrenó a la par del grupo durante la práctica que se llevó a cabo en el predio. De esta manera, el futbolista se recuperó en tiempo récord y dejó atrás la molestia muscular en el aductor que padeció a principio de mes. De hecho, hasta participó en un reducido con los que no jugaron ante Talleres de Córdoba.

Alan Velasco, futbolista de Boca Juniors. (Getty Images)

Un dato clave a tener en cuenta es que está entre los concentrados debido a que viajarán los 33 que conforman el plantel profesional de Boca. No conforme con eso, hay un detalle más a resaltar: está a disposición para jugar frente a Vasco da Gama en la revancha por la semifinal de la Copa Sudamericana, que el Xeneize debe dar vuelta para pasar de ronda.

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Además, Rodolfo Arruabarrena habló de Velasco en la conferencia de prensa post Talleres. “Puede ser que vuelva“, deslizó el DT de cara al duelo en el Maracaná. Y también añadió: “Si vamos a los parámetros normales, diría que no. Pero es un partido importante, muchas veces los tiempos se acortan… Y yo también miento bastante, je“.

Alan Velasco, futbolista de Boca Juniors. (Getty Images)

Leandro Paredes quiere jugar contra Vasco da Gama

El próximo martes habrán pasado apenas 11 días desde que Leandro Paredes sufrió la lesión muscular de grado II en su isquiotibial derecho. Los tiempos habituales de la lesión lo dejarían afuera, pero hay una gran cuestión a favor:el umbral del dolor de Paredes es muy alto, algo que ya lo demostró en el Mundial y está haciendo todo lo posible para estar.

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Es un hecho que viajará a Brasil y será parte de los convocados. Ahora bien, la realidad es que el plan de Boca y de Paredes es que esté desde el arranque. Para lograr esto, el capitán estuvo toda esta semana trabajando en campo bajo las órdenes de los kinesiólogos.