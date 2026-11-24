Más allá de la presencia de otros jugadores y de la sanción que lo marginará durante un tiempo, el volante tiene una actualidad brutal en Boca.

Leandro Paredes es la mejor opción para el mediocampo de la Selección Argentina, al menos en cuanto a rendimientos. Además, es el mejor considerado por parte de Lionel Scaloni. Pero, lamentablemente, no podrá estar por un tiempo como consecuencia de la sanción impuesta por lo acontecido en la final del Mundial.

Paredes fue uno de los pilares en el inicio del ciclo de Scaloni. Además, el volante de Boca Juniors está pasando por un momento espectacular, con una actualidad envidiable para muchos, porque no solamente fue campeón de la Tabla Anual con el Xeneize, sino también de la Copa Sudamericana, ganando la primera final internacional del club en 18 años.

Fue un título muy festejado y muy importante para cortar esa sequía, pero además por lo que significa. Boca sigue en carrera para ganar todos los campeonatos a disposición, con la final de Copa Argentina por delante, la final frente a Belgrano de Córdoba por el Trofeo de Campeones y los Playoffs del Torneo Clausura.

Y Paredes, más allá de terminar el año diezmado físicamente, está mostrando un liderazgo muy particular en Boca. De alguna manera, copiando inconscientemente algunos de los registros que tuvo Lionel Messi en la Selección Argentina de los últimos años. Y siendo eso, representando eso. Paredes es, de alguna forma, el Messi de Boca.

Sí, Paredes representa a aquel por quien quieren ganar y así está ejerciendo su liderazgo de muy buena manera, emocionando a sus compañeros. Todos quieren foto con él, todos quieren estar cerca de él, todos quieren ser representados por él. Y en las últimas semanas pudimos ver ese elogio tan particular y muy positivo para el mediocampista, el cual llegó por parte de Scaloni.

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En definitiva, el DT dijo que Paredes es el mejor mediocampista central que puede haber para la Selección Argentina y que es el mejor que está a disposición. Así lo posicionó por encima de nombres propios como Exequiel Palacios, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister y de todo el abanico de nuevas opciones que viene asomando.

El tema es que Scaloni no podrá contar con Paredes hasta avanzado el 2027 y hay algunas opciones para el puesto, como los jugadores ya mencionados y consolidados, pero también con jóvenes como Maxi Perrone, Equi Fernández, Milton Delgado, Alan Varela, Enzo Barrenechea, Nico Domínguez o el propio Aníbal Moreno.