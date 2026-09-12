El Xeneize se impuso en La Bombonera, escaló puestos en la Zona A del Clausura y se acercó a la zona de Libertadores en la anual.

Boca recibió a Central Córdoba el pasado viernes y obtuvo una victoria importante por 3 a 1 con un doblete de Ángel Romero y un tanto de Enner Valencia. Tras conseguir los tres puntos, los de Vasco pasaron a estar quintos en la Zona A del Torneo Clausura y cuartos en la tabla anual, a solamente un punto de la zona de ingreso a la Copa Libertadores 2027. Arruabarrena puso un equipo alternativo y los jugadores le respondieron.

La decisión del Vasco de poner a los habituales suplentes tuvo que ver con que el próximo martes se jugará en Brasil la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana ante Sao Paulo. Por tal motivo, el entrenador creyó que lo mejor era cuidar a os titulares y darles descanso. Cabe recordar que la ida terminó 1 a 0 a favor del Xeneize en La Bombonera.

Nicolás Figal fue uno de los habituales suplentes que sumó minutos ante Central Córdoba. Si bien lejos estuvo de brillar, completó un partido correcto. Una vez finalizado el encuentro, el defensor dialogó con la prensa en zona mixta y lanzó algunos dardos a los que criticaron a algunos de sus compañeros.

El marcador central afirmó: “Yo creo que cualquier chico que hoy le tocó jugar, tanto Alarcón, tanto Palacios… en cualquier equipo es titular. Tenés que escuchar cada cosa, de decir que no somos capaces, que el equipo suplente es… pero bueno, nosotros nos abstraemos de eso“.

“No nos enoja, pero sabemos que se habla, en Boca siempre se habla y nosotros estamos para demostrar como lo hicimos. Hoy el equipo funcionó bien con los chicos que no venían jugando y hoy quedó demostrado”, completó Nicolás Figal, que ante el Ferroviario disputó su partido número 122 con la casaca del Xeneize.

“TENES QUE ESCUCHAR CADA COSA, DE DECIR QUE NO SOMOS CAPACES, QUE EL EQUIPO SUPLENTE ES…” ¿Se subestima al “equipo suplente” de Boca? Nico Figal , el capitán vs. Central Córdoba, respondió entre risas. pic.twitter.com/rvgRwBdITG — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026

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