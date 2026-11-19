Franco ha seguido atentamente los logros del Xeneize en las últimas semanas y ese fin de semana no será la excepción.

Boca Juniors jugará este sábado la final de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro y Franco Colapinto ya avisó que estará siguiendo al Xeneize en medio del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1.

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El piloto de Alpine es hincha confeso del Club de la Ribera y recientemente se viralizó un video suyo preguntando por el resultado de Boca en el Superclásico contra River mientras se encontraba disputando la carrera del GP de México.

Ahora, Colapinto declaró en la previa de la actividad en Las Vegas: “Este fin de semana habrá que bancar de vuelta, de la misma manera. Cuando me baje del auto, vamos a estar ahí bien pendientes”.

Franco Colapinto utilizó un monoplaza con los colores de Boca en Brasil (@AlpineF1Team)

La carrera del Gran Premio de Las Vegas se disputará a la 1:00 am del domingo. Es decir, unas horas después de la finalización de la final de la Copa Sudamericana (sábado a las 19:30 hs).

Colapinto ya probó partes del Alpine de 2027 en el simulador

“Creo que va a ser un buen auto y espero que nos permita volver a la pelea y estar más cerca de los primeros puestos”, reveló Colapinto este miércoles sobre el próximo monoplaza de Alpine en declaraciones publicadas por el portal Motorsport.

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Sin embargo, avisó: “Creo que es muy difícil decir cuánto vamos a mejorar en comparación con los demás. Siempre es una incógnita. Quizás nosotros demos un paso muy grande, pero tal vez los demás den uno todavía mayor”.