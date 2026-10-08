Boca hoy: posible XI ante Instituto, la lista de convocados y más

Boca se prepara para enfrentar a Instituto en Córdoba por la fecha 12 del Torneo Clausura. Mientras tanto, Rodolfo Arruabarrena ultima detalles para dar la lista de convocados, y desde Vasco da Gama se quejaron por una posible sede en Copa Sudamericana.

El DT de Vasco da Gama acusa desventajas para recibir a Boca

A menos de dos semanas de disputarse el partido de vuelta entre Vasco da Gama y Boca por las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana, todavía no se conoce en dónde se disputará el compromiso, debido a que el Estádio São Januário no está habilitado por su capacidad.

Si bien la primera opción para albergar este encuentro era el Maracaná, aún no hay resolución al respecto y poco a poco comienza a tomar fuerza el Estádio Nilton Santos, la cancha de Botafogo, pero esto generó el enojo del entrenador del Cruzmaltino, Pedro Emanuel.

El posible 11 de Boca vs. Instituto

El parate internacional no existió para Boca, ya que tuvo que disputar los partidos ante Racing por Copa Argentina y Unión por el Clausura mientras las selecciones tenían sus primeros compromisos post Mundial 2026. Ahora, el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena tendrá un compromiso complejo, bajo un contexto aún más desafiante.

Es que el Xeneize deberá viajar a Córdoba para enfrentar a Instituto, líder de la Zona A y una de las sensaciones de este Clausura, en un duelo pautado para este viernes desde las 19:30. Esto, en la previa del partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana, donde recibirán a Vasco da Gama el próximo martes 13 en La Bombonera.

Por la trascendencia de ambos encuentros, Arruabarrena tiene varias decisiones tomadas respecto al armado del 11 inicial, aunque aún debe resolver una cuestión importante: si juega o no Leandro Paredes como titular.

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La predicción de Instituto vs. Boca

En el Estadio Juan Domingo Perón, por la fecha 12 del Grupo A del Torneo Clausura, Boca visita a Instituto en un duelo clave, tanto ya que el Xeneize quiere recortarle puntos a la Gloria pensando en la lucha por el primer puesto de la zona de cara a los octavos de final.

De cara a este partido, Bolavip le pidió a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google,una predicción respecto a cómo saldrá el duelo. Según el pronóstico, será empate 2 a 2 en Alta Córdoba, por lo que la Gloria y el Xeneize dividirán puntos en la fecha 12 del Torneo Clausura.

Boca homenajeó a Miguel Ángel Russo

Este jueves 8 de octubre se cumple un año del fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Ante esto, en sus redes sociales Boca homenajeó al entrenador con una serie de posteos con fotos y videos suyos a lo largo de sus tres ciclos en la institución. Además de esto, la intención del club es ponerle su nombre a un polideportivo que están construyendo.

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