Predicción Instituto – Boca: así saldrá el duelo por el Torneo Clausura 2026 según la Inteligencia Artificial

En el Estadio Juan Domingo Perón, por la fecha 12 del Grupo A del Torneo Clausura, Boca visita a Instituto en un duelo clave, tanto ya que el Xeneize quiere recortarle puntos a la Gloria pensando en la lucha por el primer puesto de la zona de cara a los octavos de final.

Previo a la llave contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana, el elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena irá con lo mejor que tiene a disposición con el fin de seguir sumando para quedar dentro de los tres primeros de la tabla anual.

Instituto, por su parte, sea cual sea el resultado seguirá como puntero del grupo. Es por eso que buscará ganar para continuar sacando diferencia, y a su vez, quedar cerca de los puestos de Copa Libertadores a través de la tabla anual, en la que arranca la fecha en la sexta posición.

De cara a este partido, Bolavip le pidió a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, una predicción respecto a cómo saldrá el duelo. Según el pronóstico, será empate 2 a 2 en Alta Córdoba, por lo que la Gloria y el Xeneize dividirán puntos en la fecha 12 del Torneo Clausura.

La predicción de la IA de Instituto vs. Boca por el Torneo Clausura

Resultado Final Simulado: Instituto de Córdoba 2 – 2 Boca Juniors

El desarrollo en los 90 minutos:

1-0 (Minuto 14): Instituto aprovecha su gran presente como local y golpea rápido. Tras una buena jugada colectiva iniciada por Alex Luna, el delantero Matías Tissera recibe en la medialuna, acomoda el cuerpo y saca un potente remate que se clava contra el palo derecho de Leandro Brey, desatando la locura en Alta Córdoba.

Instituto aprovecha su gran presente como local y golpea rápido. Tras una buena jugada colectiva iniciada por Alex Luna, el delantero Matías Tissera recibe en la medialuna, acomoda el cuerpo y saca un potente remate que se clava contra el palo derecho de Leandro Brey, desatando la locura en Alta Córdoba. 1-1 (Minuto 39) : El Xeneize reacciona antes del entretiempo haciendo valer su peso ofensivo. Alan Velasco desborda con velocidad por la banda izquierda y envía un centro rasante que Miguel Merentiel anticipa en el primer palo, empujando la pelota para decretar el empate transitorio.

: El Xeneize reacciona antes del entretiempo haciendo valer su peso ofensivo. Alan Velasco desborda con velocidad por la banda izquierda y envía un centro rasante que Miguel Merentiel anticipa en el primer palo, empujando la pelota para decretar el empate transitorio. 2-1 (Minuto 65) : La Gloria recupera la ventaja en un contragolpe letal. Tras un tiro de esquina a favor de Boca, el equipo cordobés sale disparado y aprovecha el retroceso lento de la visita; Facundo Suárez queda mano a mano y define con sutileza por encima del arquero para hacer estallar el Monumental de Alta Córdoba.

: La Gloria recupera la ventaja en un contragolpe letal. Tras un tiro de esquina a favor de Boca, el equipo cordobés sale disparado y aprovecha el retroceso lento de la visita; Facundo Suárez queda mano a mano y define con sutileza por encima del arquero para hacer estallar el Monumental de Alta Córdoba. 2-2 (Minuto 84): Empate agónico de la visita. Cuando Instituto se refugiaba atrás cuidando el resultado, Leandro Paredes ejecuta un centro milimétrico en un tiro libre frontal que encuentra el cabezazo potente de Enner Valencia (ingresado en el complemento) en el corazón del área, sellando una igualdad vibrante que reparte puntos en la fecha 12.

Datos clave

Boca e Instituto empatarán 2-2 según el pronóstico de la IA Gemini.

empatarán 2-2 según el pronóstico de la IA Gemini. Instituto de Córdoba mantendrá el liderazgo del Grupo A sin importar el resultado final.

mantendrá el liderazgo del Grupo A sin importar el resultado final. Rodolfo Arruabarrena pondrá lo mejor en Boca previo a semifinales de Copa Sudamericana.