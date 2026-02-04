Boca hoy: se lesionó Zeballos, vuelven Cavani y Merentiel, Riquelme busca a delanteros por Battaglia y más

El miércoles 4 de febrero es más que movido para Boca. En una jornada de doble turno de entrenamiento, Claudio Ubeda recibió la mala noticia de la lesión de Exequiel Zeballos, que se perderá varios compromisos oficiales por un desgarro.

Por otra parte, Miguel Merentiel y Edinson Cavani se preparan para volver a ser convocados. Además, Battaglia hizo su descargo tras operarse el tendón de Aquiles y se confirmó que Juan Román Riquelme va en busca de un extremo. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Alarma en Boca: Exequiel Zeballos se desgarró y no jugará ante Vélez

Cuando parecía que el drama de los delanteros de Boca empezaba a terminarse, Exequiel Zeballos encendió las alarmas. El Changuito sintió la molestia en la primera parte de la práctica del miércoles y se realizó estudios médicos. Bolavip pudo confirmar que sufrió un desgarro.

El delantero, que venía siendo uno de los mejores del equipo de Claudio Ubeda, no pudo completar el primero de los dos entrenamientos programados para el 4 de febrero. El problema físico del 7 genera preocupación en el cuerpo técnico, ya que la lesión lo hará perderse varios compromisos oficiales.

La confesión de Rodrigo Battaglia tras la operación que lo alejará 8 meses de las canchas

La temporada de Rodrigo Battaglia arrancó diferente a la del resto de los jugadores de Boca. El mediocampista se vio obligado a pasar por el quirófano para ponerle punto final a los dolores en el tendón de Aquiles. Pese a que se evitó la ruptura, esta intervención lo alejará de las canchas durante varios meses.

Luego de haber sido operado de manera exitosa, el futbolista rompió el silencio en sus redes sociales con un posteo. Allí, expuso la magnitud de las molestias físicas que arrastraba: “Hoy me toca hacer una pausa para tratar un dolor que venía siendo insoportable y no me permitía estar al 100%“.

Edinson Cavani y Miguel Merentiel entrenaron a la par

En el entrenamiento del martes, Edinson Cavani respondió bien de su dolor en la zona lumbar y formó parte del trabajo futbolístico. Un gran indicio para que, al menos, pueda formar parte de los convocados para visitar a Vélez el próximo domingo en el José Amalfitani.

Miguel Merentiel también entrenó a la par de sus compañeros y seguirá siendo observado. Su presencia en Liniers dependerá de su evolución física y futbolística. Cabe recordar que la Bestia se desgarró el gemelo en el amistoso contra Olimpia, el pasado 18 de enero.

Boca va por un extremo

Hasta el momento, Boca incorporó a Santiago Ascacibar y Ángel Romero, pero todavía no se baja del mercado de pases. La lesión de Rodrigo Battaglia abre un cupo para sumar otro refuerzo a pesar de que ya cerró el libro de pases en el fútbol argentino.

Si bien incorporar a un centrodelantero es prioridad para Riquelme, BOLAVIP pudo saber que hay otra posición en la que también sumarían a un refuerzo: un extremo.

Desde Boca explicaron por qué el club perdió 40 mil socios

La AFA publicó un informe en el que se detallaba la cantidad de socios que cada uno de los equipos de Primera División tiene. Uno de los datos que más llamó la atención fue que Boca pasó de tener 323.586 socios -en 2024- a 282.644 a comienzos de 2026. La baja es considerable, pero desde el club de la Ribera dieron una explicación.