Edinson Cavani y Miguel Merentiel entrenaron a la par y ¿vuelven a jugar en Boca?

Boca viene de ganarle a Newell’s Old Boys, y ahora tiene la mente puesta en lo que será el partido del domingo, donde los dirigidos por Claudio Úbeda deberán visitar a Vélez Sarsfield, a partir de las 22:15 horas y con el arbitraje de Nazareno Arasa.

Con el regreso a los entrenamientos, desde el cuerpo técnico idearon un plan para que Milton Giménez pueda retornar a las canchas, ya que está se recupera de una pubalgia, pero después de que Miguel Merentiel y Edinson Cavani tampoco jugaran en los primeros tres compromisos, todo hace creer que sus regresos están a la vuelta de la esquina.

Según pudo confirmar BOLAVIP, el Matador respondió con creces al bloqueo que se le realizó en la zona lumbar, que lo tenía a maltraer, y en la práctica vespertina de este martes 3 de febrero, formó parte del trabajo futbolístico. Y es un gran indicio para que, al menos, pueda formar parte de los convocados. Lógicamente, lo observarán a lo largo de lo que resta de la semana, y el sábado definirán si estará en la nómina.

Por el lado de la Bestia, también estuvo a la par de sus compañeros y continuará siendo observado porque su presencia en Liniers dependerá de su evolución física y futbolística, ya que su última participación fue en el amistoso contra Olimpia, el pasado 18 de enero, donde solamente afrontó 15 minutos y fue reemplazado por un desgarro en el gemelo.

Edinson Cavani y Miguel Merentiel, delanteros del Xeneize. (Foto: Prensa Boca)

El último partido de Edinson Cavani en Boca

Que haya regresado a los entrenamientos futbolísticos es un motivo para que, dentro del cuerpo técnico, lo celebren. Pero aún resta para que Edinson Cavani vuelva a las canchas.

La última vez que se puso la indumentaria azul y oro fue el pasado 30 de noviembre, cuando afrontó un total de 27 minutos en lo que fue la victoria por 1-0 sobre Argentinos Juniors, bajo el marco de los Playoffs del Torneo Clausura 2025.

