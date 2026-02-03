Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Edinson Cavani y Miguel Merentiel entrenaron a la par y ¿vuelven a jugar en Boca?

Los delanteros de Boca le dieron una nueva noticia a Claudio Úbeda, quien tiene la cabeza puesta en lo que será el partido ante Vélez.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Edinson Cavani y Miguel Merentiel entrenaron a la par.
© Getty ImagesEdinson Cavani y Miguel Merentiel entrenaron a la par.

Boca viene de ganarle a Newell’s Old Boys, y ahora tiene la mente puesta en lo que será el partido del domingo, donde los dirigidos por Claudio Úbeda deberán visitar a Vélez Sarsfield, a partir de las 22:15 horas y con el arbitraje de Nazareno Arasa.

Con el regreso a los entrenamientos, desde el cuerpo técnico idearon un plan para que Milton Giménez pueda retornar a las canchas, ya que está se recupera de una pubalgia, pero después de que Miguel Merentiel y Edinson Cavani tampoco jugaran en los primeros tres compromisos, todo hace creer que sus regresos están a la vuelta de la esquina.

Según pudo confirmar BOLAVIP, el Matador respondió con creces al bloqueo que se le realizó en la zona lumbar, que lo tenía a maltraer, y en la práctica vespertina de este martes 3 de febrero, formó parte del trabajo futbolístico. Y es un gran indicio para que, al menos, pueda formar parte de los convocados. Lógicamente, lo observarán a lo largo de lo que resta de la semana, y el sábado definirán si estará en la nómina.

Por el lado de la Bestia, también estuvo a la par de sus compañeros y continuará siendo observado porque su presencia en Liniers dependerá de su evolución física y futbolística, ya que su última participación fue en el amistoso contra Olimpia, el pasado 18 de enero, donde solamente afrontó 15 minutos y fue reemplazado por un desgarro en el gemelo.

Edinson Cavani y Miguel Merentiel, delanteros del Xeneize. (Foto: Prensa Boca)

Edinson Cavani y Miguel Merentiel, delanteros del Xeneize. (Foto: Prensa Boca)

El último partido de Edinson Cavani en Boca

Que haya regresado a los entrenamientos futbolísticos es un motivo para que, dentro del cuerpo técnico, lo celebren. Pero aún resta para que Edinson Cavani vuelva a las canchas.

Publicidad
Boca no se retira del mercado de pases: el puesto que busca reforzar para ir por la Libertadores

ver también

Boca no se retira del mercado de pases: el puesto que busca reforzar para ir por la Libertadores

Morena Beltrán explicó qué necesita Zeballos para ir al Mundial 2026: “La Selección Argentina no tiene a un jugador así”

ver también

Morena Beltrán explicó qué necesita Zeballos para ir al Mundial 2026: “La Selección Argentina no tiene a un jugador así”

La última vez que se puso la indumentaria azul y oro fue el pasado 30 de noviembre, cuando afrontó un total de 27 minutos en lo que fue la victoria por 1-0 sobre Argentinos Juniors, bajo el marco de los Playoffs del Torneo Clausura 2025.

DATOS CLAVES

  • Boca Juniors enfrentará a Vélez Sarsfield este domingo a las 22:15 horas con Nazareno Arasa.
  • Edinson Cavani participó del entrenamiento de este 3 de febrero tras un bloqueo lumbar exitoso.
  • El delantero Miguel Merentiel entrenó a la par tras desgarrarse el gemelo el 18 de enero.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dijo que no es fácil encontrar un 9 para River y no es así: se equivocó gastando 25 palos en Driussi y Salas

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Boca consultó por Nicolás Ibáñez y salió espantado: gana más que Paredes y Cavani
Boca Juniors

Boca consultó por Nicolás Ibáñez y salió espantado: gana más que Paredes y Cavani

Las bajas que tendrá Boca ante Newell’s y la decisión que evalúa Úbeda para compensar
Boca Juniors

Las bajas que tendrá Boca ante Newell’s y la decisión que evalúa Úbeda para compensar

La dura crítica de Oscar Ruggeri a Edinson Cavani por sus lesiones en Boca: “Hasta acá llegó”
Boca Juniors

La dura crítica de Oscar Ruggeri a Edinson Cavani por sus lesiones en Boca: “Hasta acá llegó”

Atención Colapinto: un nuevo piloto sudamericano se sumó a Mercedes para la Fórmula 1en 2026
FÓRMULA 1

Atención Colapinto: un nuevo piloto sudamericano se sumó a Mercedes para la Fórmula 1en 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo