Boca llegó a un acuerdo con Álvaro Montero y negocia con Vélez para que sea el segundo refuerzo de Arruabarrena

En plena Copa del Mundo, también se desarrolla el mercado de pases del fútbol argentino. En ese sentido, Boca acaba de cerrar un acuerdo con Álvaro Montero y está a detalles de ser convertirse en refuerzo de cara al segundo semestre de la temporada.

Será cuestión de horas para que se llegue a un acuerdo entre todas las partes, porque aún Vélez no hizo uso de la opción de compra que tiene desde Millonarios. Así las cosas, si no surgen modificaciones en las tratativas, será nuevo jugador del conjunto de la ribera.

Álvaro Montero, arquero colombiano de Vélez.

El arquero de 31 años transita una excelente actualidad y es por eso que es parte de la Selección de Colombia en el Mundial, que se está disputando en Norteamérica. Con un impactante 2.01 metros de altura, el guardameta oriundo de El Molino, Departamento de La Guajira, protagonizó una sólida actuación en el arco del Estadio José Amalfitani y por eso despertó el interés del Xeneize.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Montero sería nuevo refuerzo de Boca. Con la clara intención de renovar el plantel de cara al segundo semestre y sumada a la grave lesión de Agustín Marchesín, el conjunto de la ribera aceleró y está cerca de sellar la contratación del hombre que brilló en el Fortín. De no mediar inconvenientes, sería presentado post Mundial.

Álvaro Montero, en la Selección de Colombia.

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De esta manera, Rodolfo Arruabarrena sumaría su segundo fichaje con vistas hacia lo que será la segunda mitad de la temporada. Tras la llegada de Leandro Lozano y su presentación oficial este jueves, el Vasco también contaría con un nuevo arquero en sus filas. Así las cosas, el nuevo entrenador tendría a disposición a Montero y también a Leandro Brey y Javier García como arqueros.

El experimentado guardameta tiene pasado en Sao Caetano de Brasil y luego tuvo una breve estadía en San Lorenzo, pero no jugó ningún partido oficial. Después arribó a Cúcuta Deportivo y a Deportes Tolima, antes de llegar a Millonarios, desde donde regresó al fútbol argentino para atajar en Vélez, donde disputó 19 partidos, le convirtieron 14 goles y acumuló 8 vallas invictas.

Álvaro Montero, en la Selección de Colombia. (Getty Images)