Qué pasa si hay empate entre Vélez y Gimnasia por los octavos de final del Torneo Apertura 2026

Todos los detalles relacionados con la resolución del partido entre el Fortín y el Lobo en caso de empate al cabo de los 90 minutos.

Este domingo, en el marco de la continuidad de los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, Vélez Sarsfield y Gimnasia y Esgrima La Plata se encuentran frente a frente con el estadio José Amalfitani como testigo y como escenario. Se trata del último de los compromisos de esta instancia del mencionado certamen doméstico.

No es un detalle menor que los comandados estratégicamente por Guillermo Barros Schelotto arribaron a esta etapa del Torneo Apertura luego de culminar en la tercera colocación de la Zona A de la fase regular. Por su parte, el Tripero, en alza luego de un comienzo un tanto irregular, terminó en la sexta ubicación de la Zona B.

¿Qué pasa si hay empate entre Vélez y Gimnasia?

Si Vélez Sarsfield y Gimnasia y Esgrima La Plata finalizaran empatados los 90 minutos de juego reglamentarios con su adición, se disputará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad al cabo de la misma, la clasificación a cuartos de final se decidirá en tanda de penales.

Los árbitros de Vélez vs. Gimnasia

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisela Trucco

Qué canal pasa Vélez vs. Gimnasia

El partido entre Vélez Sarsfield y Gimnasia y Esgrima La Plata, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, puede visualizarse, de manera exclusiva, por la pantalla de TNT Sports.

El cuadro de los octavos de final

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DATOS CLAVE

Vélez Sarsfield y Gimnasia juegan octavos del Torneo Apertura 2026 este domingo.

Andrés Gariano arbitrará el encuentro televisado exclusivamente por la señal de TNT Sports.

Habrá prórroga de 30 minutos y penales si persiste el empate tras el tiempo reglamentario.