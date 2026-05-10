Vélez vs. Gimnasia EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por los octavos de final del Torneo Apertura: minuto a minuto

Por el último duelo de esta instancia, el Fortín busca mantenerse con vida de cara al título tras haber atravesado una buena primera fase.

Por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, Vélez Sarsfield y Gimnasia La Plata se ven las caras este domingo en el Estadio José Amalfitani. El encuentro comenzará a las 21.30, será transmitido por TNT Sports y contará con el arbitraje de Andrés Gariano.

Las posibles formaciones del partido

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán o Aaron Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza o Rodrigo Aliendro, Tobías Andrada; Matías Pellegrini, Diego Valdés o Lucas Robertone, Manuel Lanzini; Florián Monzón.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Agustín Auzmendi.

El cuadro del Torneo Apertura 2026: