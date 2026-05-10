Vélez vs. Gimnasia EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por los octavos de final del Torneo Apertura: minuto a minuto

Por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, Vélez Sarsfield y Gimnasia La Plata se ven las caras este domingo en el Estadio José Amalfitani. El encuentro comenzará a las 21.30, será transmitido por TNT Sports y contará con el arbitraje de Andrés Gariano.
Las posibles formaciones del partido
Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán o Aaron Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza o Rodrigo Aliendro, Tobías Andrada; Matías Pellegrini, Diego Valdés o Lucas Robertone, Manuel Lanzini; Florián Monzón.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Agustín Auzmendi.