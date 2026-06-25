Marcelo Bielsa reveló la estrategia de Uruguay ante España por el Mundial: “Habrá que defender”

El entrenador argentino habló en conferencia de prensa en la previa del duelo clave para clasificar a 16avos de final.

Este viernes por la noche, la Selección de Uruguay cierra la fase de grupos ante España, en lo que será un duelo determinante para definir las clasificaciones a los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. En ese sentido, Marcelo Bielsa asistió a la conferencia de prensa y analizó lo que será el cruce estelar para finalizar la primera ronda de la cita máxima disputada en Norteamérica.

Cabe recordar que la Celeste viene de empatar ante Arabia Saudita y Cabo Verde, por lo que es necesario un triunfo frente a los europeos para no depender de otros resultados para avanzar a los duelos de eliminación de directa. Con ese contexto sobre la mesa, los charrúas quieren sorprender a uno de los principales candidatos para el título más pretendido por el planeta.

Marcelo Bielsa, DT argentino de Uruguay. (Getty Images)

Lo cierto es que, en la conferencia de prensa protocolar el día previo al partido, el Loco rompió el silencio. “La creación tiene una atención prioritaria en cuanto a las facetas de su juego, por lo cual habrá que defender y no será sencillo, pero lo haremos“, sentenció Bielsa en una inesperada y sorprendente declaración, ya que habitualmente suele hacer hincapié en lo ofensivo y no hacia atrás.

Pocos segundos más tarde, el entrenador argentino continuó. “Nosotros vamos hacer lo que creemos que es mejor para establecer diferencias a favor nuestra“, manifestó el oriundo de Rosario ante el micrófono. Inmediatamente después, el experimentado director técnico también expresó: “Puede que lo consigamos o puede que juguemos el partido que no queremos jugar“.

AHORA | Habla Marcelo Bielsa en conferencia de prensa 🎙️



🗣️ "El juego de España es asociativo. La creación tiene una atención prioritaria en cuanto a las facetas de su juego, por lo cual habrá que defender y no será sencillo, pero lo haremos.#ElDiarioDeLaCopa pic.twitter.com/6AGf9j8uHJ — 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗱𝗼𝗰𝗲 📺 (@teledoce) June 26, 2026

Publicidad

Por otro lado, habló sobre qué pretende de sus dirigidos sobre el campo de juego. “Lo que aspiro es a que el perfil que queremos que tenga el equipo —dinámica, protagonismo, posesión y recuperación rápida— podamos conseguirlo contra un rival que es superior a los que enfrentamos anteriormente“, aseguró el Loco sin titubear al decirlo públicamente.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “El partido se encara como una final, donde ningún detalle puede dejar de considerarse y la disposición para disputar cada pelota va a ser máxima“, sostuvo el entrenador de la Selección de Uruguay. Pero antes de cerrar su relato, también añadió: “El juego de España es asociativo“.

📺 #ElDiarioDeLaCopa | Marcelo Bielsa en conferencia de prensa



🗣️ "Nosotros vamos hacer lo que creemos que es mejor para establecer diferencias a favor nuestra".



🗣️ "Puede que lo consigamos o puede que juguemos el partido que no queremos jugar".#Mundial2026🏆 pic.twitter.com/AOCw2YxiEM — 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗱𝗼𝗰𝗲 📺 (@teledoce) June 26, 2026

Publicidad

DATOS CLAVE