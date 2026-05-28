A los 45 años de edad, David Ramírez dirigirá a All Boys de Trenel luego de su última experiencia con Asad en Godoy Cruz.

El final en Godoy Cruz no fue como lo esperaba: siendo ayudante de Omar Asad, el equipo mendocino perdió la categoría a fines del 2025 y el Mago, un histórico del club, se fue junto con todo el cuerpo técnico. Pero las ganas de dirigir de David Ramírez se mantienen intactas y por eso asumió en All Boys de Trenel, equipo que disputa la Liga Pampeana y que hace algunos años participó del Regional Amateur.

No es la primera vez que el Mago asume como DT principal en un equipo. Tras su retiro en el 2017, estuvo en Los Andes de Ramallo, el club de la ciudad en la que nació. Y más tarde también en Gutiérrez Sport Club de Mendoza y Círculo Deportivo Nicanor Otamendi, equipo que compitió en el Federal A. Con Omar Asad como entrenador fue asistente técnico en Estudiantes de San Luis y luego en el Tomba hasta que perdieron la categoría. “Nos dieron un fierrito caliente y lo agarramos con las dos manos”, contó.

Ramírez fue figura con Asad y luego fue su ayudante. Foto archivo.

“La idea es dirigir profesionalmente, pero sé que es difícil entrar a ese círculo de entrenadores, es bastante complicado. Desde diciembre que no estoy trabajando y quería trabajar y moverme. Sabía que All Boys es un club ordenado y lindo, siempre tuve buena relación”, dijo en Fervor Deportivo. “Me gusta tener la pelota, la presión post pérdida y que los volantes lleguen al área. Vamos a intentar jugar como a mí me gusta, aunque sabemos que las ligas son muy competitivas y hay que adaptarse”.

All Boys de Trenel es un equipo casi centenario (cumplió 98 años) del que salió Valentín Lucero, jugador de River que Eduardo Coudet citó para el partido ante Bragantino por la Copa Sudamericana (finalmente quedó afuera del banco) y que viene jugando seguido en la Reserva. El lateral izquierdo surgió del equipo pampeano y tras dos pruebas llegó al club de Núñez en el 2019. Ramírez contó que estaba en contacto con el club ya que conoce a los dirigentes por haber llevado jugadores en su etapa de representante.

El Mago ya asumió como entrenador. Foto All Boys de Trenel.

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El Mago, aunque siempre renegó de ese apodo, comenzó su carrera en el ascenso, jugando para Sportivo Italiano. Tras pasar por Ferro y Olimpo, se fue a España y luego tuvo un primer paso por Godoy Cruz, que repitió en 2010 (con Asad como DT), siendo una de las mejores temporadas del Tomba: 10 goles para él, tercer puesto en ese torneo y clasificar por primera vez a una copa internacional (entró a la Libertadores y aunque no logró pasar la fase de grupos, Ramírez fue otra vez el goleador del equipo con 3 gritos).

Tras esa gran campaña, se le abrieron varias puertas: primero, cuando el Turco le avisó que Diego Maradona lo estaba siguiendo para citarlo a la Selección. Y más tarde porque termina yéndose a Liniers: Vélez le compra el pase y se suma al equipo de Ricardo Gareca, con el que fue campeón del Clausura 2011 siendo goleador y además llegó a las semifinales de la Libertadores.

En Colón también tienen un gran recuerdo del volante: se fue para disputar el torneo en la B Nacional y lograron el ascenso a Primera, con dos goles de él en el último partido.

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“Vamos a hacer un buen torneo”, contó el DT, que de a poco quiere volver a insertarse en el fútbol vernáculo y buscará tener su revancha con el buzo de DT.