De cara al segundo semestre, el Xeneize necesita reforzarse en varias posiciones y, para ello, deberá antes hacer caja.

Boca Juniors cierra el primer semestre en plena pelea por la clasificación en la Copa Libertadores 2026. Tras dos años de ausencia en el torneo, el Xeneize ya no tiene margen de error en la fase de grupos, pero depende de sí mismo para avanzar a los octavos de final.

Sobre todo en caso de acceder a la etapa de eliminación directa, Juan Román Riquelme deberá pisar el acelerador en el mercado de pases para potenciar al equipo de cara al segundo semestre. Si bien la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador es una incógnita importante, ya hay nombres sobre la mesa como posibles refuerzos.

Paulo Dybala, que define si renueva su contrato con Roma, es el máximo anhelo de los hinchas de Boca. Además, ya aparecieron en carpeta jugadores como Nahitan Nández y Kevin Loyola, entre otros. Pero, para ello, el club de la Ribera deberá vender futbolistas para balancear las cuentas de la institución.

Zeballos ante Cruzeiro. (Foto: Getty)

En ese contexto, BOLAVIP pudo saber que la dirigencia de Boca solo piensa en dos ventas en el mercado que está cerca de comenzar. Se trata de Exequiel Zeballos y Milton Delgado, dos de las joyas en el plantel profesional.

Ambos jugadores llevan un puñado de años vistiendo la camiseta azul y oro y podrían significar montos importantes para el club en caso de una venta correcta en los próximos meses. Ambos recibieron sondeos desde el exterior en las últimas ventanas de transferencias.

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El apuro de Boca para vender a Zeballos

El contrato del Changuito con el Xeneize finaliza el 31 de diciembre y, hasta el momento, no hay acuerdo para una renovación del mismo. Por eso, el jugador pretende ser vendido a mitad de año para poder dejarle dinero al club que se portó bien con él durante las graves lesiones que sufrió en los últimos años.

En la misma línea, ante la imposibilidad de extender su vínculo con una importante cláusula de rescisión, Boca se ve obligado a negociarlo en este mercado, aunque buscará sacarle el mayor rédito posible a su venta.

Datos clave

Exequiel Zeballos y Milton Delgado serán puestos a la venta por Boca este mercado.

serán puestos a la venta por Boca este mercado. 31 de diciembre vence el contrato de Zeballos sin acuerdo para su renovación.

vence el contrato de Zeballos sin acuerdo para su renovación. Paulo Dybala y Nahitan Nández figuran como posibles refuerzos de Boca para el semestre.