Milton Delgado perdió la pelota en el gol de Huracán y cruzó a Leandro Brey y a los defensores de Boca: “No me dicen nada”

El volante central cometió un error en salida y se quejó con sus propios compañeros tras el tanto del Globo.

Este sábado por la tarde-noche, Boca recibió a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, en un encuentro determinante que puede significar la eliminación. En ese contexto, Milton Delgado perdió la pelota en salida, terminó en gol del Globo y se quejó con sus propios compañeros. “No me dicen nada“, arremetió el volante central tras el error en el fondo.

Lo cierto es que, como habitualmente suele hacer, el Xeneize sacó del arco con sus futbolistas predispuestos para salir desde abajo con la posesión en su poder. Sin embargo, Leandro Brey se la pasó al juvenil, Lucas Blondel lo presionó alto y le bloqueó el paso, para que Leonardo Gil convierta el tanto para romper el cero en el marcador en una jornada fría pero con clima caliente en La Bombonera.

ARRIBA EL GLOBO ⚽🎈



Huracán presionó y Leonardo Gil definió para el 1-0 ante Boca en la Bombonera. #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/yy6jhX6hoi — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 9, 2026

La jugada fue evidente: Brey se la pasó a Delgado, que se confió y la perdió. Sin embargo, el mediocampista se quejó contra sus propios compañeros luego de que la acción derivó en el tanto de Huracán. “No me dicen nada“, le gritó Milton al arquero, quejándose de que no lo avisó que tenía una marca en su espalda tanto él como los defensores que estaban de frente a la maniobra.

Otra imagen que fue clara en este sentido y que se percibió gracias a una de las cámaras en la transmisión oficial, es que Brey le recriminó a Delgado que no soltó la pelota. Pero luego de que el guardameta le habló al volante central, este le respondió lo mencionado anteriormente, dando a entender que pensaba que estaba en soledad sobre la medialuna del área para girar y jugar libre.

Así vivió Úbeda el gol de Huracán

EL SIFÓN NO LO PODÍA CREER Y EXPRESÓ SU BRONCA: así reaccionó el DT de Boca al gol de Colo Gil para el 1-0 de Huracán. pic.twitter.com/TdEhSRF38F — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026