Cada vez falta menos para el comienzo de la Copa del Mundo y este lunes ya se empezó a jugar, al menos para la Selección Argentina. Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de 55 convocados, que luego será reducida a 26, que será el número final de citados para buscar el bicampeonato.
En la lista aparecieron muchos de los campeones del mundo en Qatar 2022, también varios de los que fueron incorporándose en los últimos años, aunque también hubo algunas sorpresas: jugadores que no estaban en el radar del público en general, pero que claramente Lionel Scaloni venía siguiendo.
¿Quiénes son las 6 sorpresas de la prelista de Scaloni?
En la lista de 55 convocados, Lionel Scaloni citó a: Nicolás Capaldo, Tomás Aranda, Zaid Romero, Lautaro Di Lollo, Mateo Pellegrino y Milton Delgado, todos futbolistas de buen presente, con sin gran historia en la Selección Argentina y que no venían siendo convocados en las últimas fechas FIFA.
Nicolás Capaldo. (Foto. Getty).
Otros jugadores que llamaron la atención
Si bien tiene un gran presente y el dato se había conocido el pasado domingo, la presencia de Santiago Beltrán es llamativa, especialmente porque hace apenas cinco meses que dio el salto a Primera. Por otro lado, en la nómina también están Agustín Giay, Gabriel Rojas, Aníbal Moreno y Santiago Castro, que también atraviesan una buena actualidad, pero que no son habitualmente convocados. Un detalle no menor es que el entrenador convocó a 6 jugadores de River y a 4 de Boca.
La lista completa
- EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO – Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES – Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN – River Plate
- AGUSTÍN GIAY – Palmeiras
- GONZALO MONTIEL – River Plate
- NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate
- MARCOS SENESI – Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA – River Plate
- LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors
- ZAID ROMERO – Getafe CF
- FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA – River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS – Racing Club
- MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES – Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF
- ANÍBAL MORENO – River Plate
- MILTON DELGADO – Boca Juniors
- ALAN VARELA – FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool
- GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA – Aston Villa
- VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI – Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
- THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA – Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea
- GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ – AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO – Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio
Lionel Scaloni no incluyó a 6 campeones del mundo en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026
El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026
- 16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City
- 22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas
- 27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas
DATOS CLAVE
- Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 convocados de la Selección Argentina para el Mundial.
- La nómina inicial de futbolistas será reducida a un número final de 26 citados.
- Los jugadores Capaldo, Aranda, Romero, Di Lollo, Pellegrino y Delgado son las sorpresas de Scaloni.