La Albiceleste enfrentará en Kansas y Dallas a Argelia, Austria y Jordania por el Grupo J de la Copa del Mundo.

Cada vez falta menos para el comienzo de la Copa del Mundo y este lunes ya se empezó a jugar, al menos para la Selección Argentina. Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de 55 convocados, que luego será reducida a 26, que será el número final de citados para buscar el bicampeonato.

En la lista aparecieron muchos de los campeones del mundo en Qatar 2022, también varios de los que fueron incorporándose en los últimos años, aunque también hubo algunas sorpresas: jugadores que no estaban en el radar del público en general, pero que claramente Lionel Scaloni venía siguiendo.

¿Quiénes son las 6 sorpresas de la prelista de Scaloni?

En la lista de 55 convocados, Lionel Scaloni citó a: Nicolás Capaldo, Tomás Aranda, Zaid Romero, Lautaro Di Lollo, Mateo Pellegrino y Milton Delgado, todos futbolistas de buen presente, con sin gran historia en la Selección Argentina y que no venían siendo convocados en las últimas fechas FIFA.

Nicolás Capaldo. (Foto. Getty).

Otros jugadores que llamaron la atención

Si bien tiene un gran presente y el dato se había conocido el pasado domingo, la presencia de Santiago Beltrán es llamativa, especialmente porque hace apenas cinco meses que dio el salto a Primera. Por otro lado, en la nómina también están Agustín Giay, Gabriel Rojas, Aníbal Moreno y Santiago Castro, que también atraviesan una buena actualidad, pero que no son habitualmente convocados. Un detalle no menor es que el entrenador convocó a 6 jugadores de River y a 4 de Boca.

La lista completa

EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa

GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella

JUAN MUSSO – Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES – Racing Club

SANTIAGO BELTRAN – River Plate

AGUSTÍN GIAY – Palmeiras

GONZALO MONTIEL – River Plate

NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate

MARCOS SENESI – Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA – River Plate

LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors

ZAID ROMERO – Getafe CF

FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA – River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS – Racing Club

MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES – Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF

ANÍBAL MORENO – River Plate

MILTON DELGADO – Boca Juniors

ALAN VARELA – FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool

GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA – Aston Villa

VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI – Inter de Miami

NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid

THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA – Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea

GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ – AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica

SANTIAGO CASTRO – Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio

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El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

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