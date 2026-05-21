Cristiano Ronaldo cortó la sequía sin títulos: Al Nassr salió campeón de la Saudi Pro League

Con 41 años, el portugués marcó dos goles y consiguió su primer trofeo desde que llegó a Arabia Saudita en enero de 2023.

Finalmente, Cristiano Ronaldo ganó su primer título en Arabia Saudita en ya casi 3 años y medio de estadía. Este jueves y después de varios amagues, Al Nassr se consagró campeón de la Saudi Pro League luego de vencer por 4-1 a Damac en la última fecha y quedar como único líder de la tabla de posiciones, sin que Al Hilal pueda alcanzarlo a pesar de su triunfo ante Al Fayha.

Tears of joy flowing again for Cristiano Ronaldo 🥹 pic.twitter.com/QFMzLARgN0 — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 21, 2026

Cabe recordar que el astro de 41 años aún no había levantado una copa desde su arribo a Medio Oriente a principios de 2023 y llevaba 5 años sin trofeos a nivel clubes, siendo la Copa Italia 2021 con Juventus la última consagración. Sin embargo, hay que aclarar que en 2025 ganó la UEFA Nations League con la Selección de Portugal, con la que ahora va a la Copa del Mundo 2026.

Como no podía ser de otra manera, CR7 convirtió dos goles en la victoria que sentenció el campeonato doméstico. De tiro libre y sobre el sector izquierdo, el portugués llenó la pelota de empeine para realizar un remate seco y con mucha potencia que ingresó en la red lateral del arco. Minutos más tarde, recibió un centro atrás y pateó con violencia a la parte superior para vencer al arquero.

هدف! ⚽️🔥

كريستيانو رونالدو من ركلة حرة يعيد توسيع الفارق لصالح النصر 🐐#النصر_ضمك | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/IJcUjlIAV0 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 21, 2026

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De esta manera, Ronaldo cortó la sequía de títulos desde su llegada a Arabia Saudita y pudo conquistar por primera vez la Saudi Pro League. Vale resaltar que venía de seis subcampeonatos en estos tres años de estancia en Medio Oriente, por lo que le era esquivo levantar un trofeo. Para terminar con la agonía, este jueves se consagró campeón y sumó su 37° trofeo colectivo.

Cristiano Ronaldo se perdió de ganar un récord histórico

Esto se debe a que Cristiano lleva 28 goles en el campeonato doméstico, ocupando el tercer lugar en la tabla de goleadores de Arabia Saudita. Sin embargo, Ivan Toney tiene 33 anotaciones, liderando el ranking de killers, mientras que Julián Quiñones lleva 30 tantos. Así las cosas, el delantero de Al Ahli pelea cabeza a cabeza con el de Al Qadsiah por el logro individual.

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Cristiano Ronaldo vs. Messi, camino a los 1.000 goles

Lo cierto es que el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 973 goles convertidos y está a solamente 27 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

En contraparte, el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 910 goles y se encuentra a 63 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 90 conversiones.